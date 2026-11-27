Eine Schneefahrbahn an sich stellt schon ein erhöhtes Risiko im Straßenverkehr dar. Ein junger Flachgauer (26) setzte in der Nacht auf Freitag gleich auf doppeltes Risiko, indem er sich auch noch betrunken hinters Steuer seines Wagens setzte.
Gegen 22.15 Uhr fuhr er auf der Leopoldstraße von Piding kommend in Richtung Bayerisch Gmain. In einer Rechtskurve überholte er auf schneebedeckter Fahrbahn ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, obwohl er nicht sehen konnte, ob Gegenverkehr kommt.
In der Kurvenausfahrt kollidierte der jnge Mann schließlich mit einem entgegenkommenden Auto, das mit zwei Deutschen besetzt war. Die insgesamt drei Personen wurden glücklichweise nur leicht bei dem Zusammenstoß verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.
Bei dem Mann wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Daher wurde von den deutschen Behörden eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.
Die BGL 4 musste für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung rund 2 Stunden voll gesperrt werden.
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