Anfang nächster Woche legt die Bundesliga die Finanzzahlen ihrer Klubs offen. Austria Salzburg kann der Veröffentlichung gelassen entgegensehen. Die Violetten machten bei rund 2,5 Millionen Euro Umsatz einen Gewinn von 70.345 Euro.
„Du kannst halt nur das Geld ausgeben, das du auch erwirtschaftest.“ So erklären Präsident Hubert Palfinger und Obmann David Rettenbacher, warum sie mit dem Begriff „Todesliga“ für die 2. Liga wenig anfangen können. Die Zahlen, die Austria Salzburg vor der Veröffentlichung durch die Liga bekannt gab, passen dazu. Laut Klub war es wirtschaftlich das beste Geschäftsjahr seit 20 Jahren.
Der Verein und seine Tochtergesellschaft, die unter anderem den Fanshop betreibt, setzten zusammen rund 2,5 Millionen Euro um, gut 1,09 Millionen Euro entfielen auf den Personalaufwand. Nach Steuern blieben 70.345 Euro Gewinn. Das Eigenkapital stieg auf 582.901 Euro, die Eigenkapitalquote lag Ende Juni bei über 60 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt standen der Austria rund 191.000 Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung.
Die Fans helfen auch abseits der Tribüne
Für Rettenbacher haben neben den Sponsoren und dem Präsidium vor allem die Fans und Mitglieder ihren Anteil am Plus. Mit Eintrittskarten, Fanartikeln und Mitgliedsbeiträgen bringen sie Geld in die Kassa. Mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit helfen sie dem Klub zugleich, die Kosten niedrig zu halten.
Palfinger hob indes seinen Vorgänger Claus Salzmann hervor. Der habe die Austria mit seinem Vorstandsteam ab 2017 durch eine schwierige Zeit geführt und damit die Grundlage für das beste Geschäftsjahr seit der violetten Wiederauferstehung gelegt.
Auf dem Rasen wollen die Maxglaner am Samstag (15.30 Uhr) bei Schwarz-Weiß Bregenz wieder anschreiben. Zweimal gingen sie zuletzt innerhalb der ersten elf Minuten in Führung, zweimal standen sie am Ende mit leeren Händen da. Bei Liefering setzte es ein 1:4, gegen die Admira ein 1:2.
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