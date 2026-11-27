„Du kannst halt nur das Geld ausgeben, das du auch erwirtschaftest.“ So erklären Präsident Hubert Palfinger und Obmann David Rettenbacher, warum sie mit dem Begriff „Todesliga“ für die 2. Liga wenig anfangen können. Die Zahlen, die Austria Salzburg vor der Veröffentlichung durch die Liga bekannt gab, passen dazu. Laut Klub war es wirtschaftlich das beste Geschäftsjahr seit 20 Jahren.