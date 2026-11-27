Mit seiner jährlichen Charity-Ausstellung will der 66-Jährige heuer den Naturschutzbund und in weiterer Folge die Biodiversität in der Stadt Salzburg unterstützen. Insbesondere zum „Projekt Mönchsberg“, das sich dem Schutz gefährdeter Wildbienenarten verschrieben hat, möchte Ropac etwas beitragen.