In der Kunstwelt hat Thaddaeus Ropac schon einiges bewegt. Jetzt hat sich der international renommierte Galerist Neues vorgenommen: Er will die Natur in seiner Wahlheimat Salzburg erhalten und schützen.
Mit seiner jährlichen Charity-Ausstellung will der 66-Jährige heuer den Naturschutzbund und in weiterer Folge die Biodiversität in der Stadt Salzburg unterstützen. Insbesondere zum „Projekt Mönchsberg“, das sich dem Schutz gefährdeter Wildbienenarten verschrieben hat, möchte Ropac etwas beitragen.
Am Freitagabend startet die heurige Wohltätigkeitsausstellung bei einer Runde Punsch und Maroni in der Villa Kast am Mirabellplatz. Schauspielerin Sunnyi Melles wird zur Eröffnung eine Lesung in der Galerie halten.
Bis zum 23. Dezember können Interessierte Werke unterschiedlichster Künstler erwerben, wie zum Beispiel von Claire Adelfang, Mahmoud Bakhshi, Christian Boltanski, Sandro Chia, Sylvie Fleury, Judy Fox, Jakob Gasteiger, Peter Halley, Sandra Vásquez de la Horra, Alex Katz, Imi Knoebel, Oskar Kokoschka, Markus Lüpertz, Mimmo Paladino, Markus Schinwald, Günther Selichar. Ab Einstiegspreisen von 500 Euro ist man bereits dabei.
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