Ein 32-Jähriger fuhr am Freitag kurz nach Mitternacht im Salzburger Stadtteil Lehen mit seinem E-Scooter. Er war schwer betrunken, verlor bei seiner turbulenten Fahrt die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit der Rettung abgeholt werden musste.