Ein 32-Jähriger fuhr am Freitag kurz nach Mitternacht im Salzburger Stadtteil Lehen mit seinem E-Scooter. Er war schwer betrunken, verlor bei seiner turbulenten Fahrt die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit der Rettung abgeholt werden musste.
Bei dem E-Scooter-Fahrer wurden 2,16 Promille gemessen, wie die Polizei informierte. Weil er betrunken unterwegs war, wurde er angezeigt. Mit seinen Verletzungen wurde er in das Universitätsklinikum im Salzburger Stadtteil Mülln eingeliefert.
Im Süden Salzburgs wurde außerdem eine 26-Jährige auf der A10 bei Zederhaus mit 151 km/h statt erlaubten 100 km/h gemessen. Die Bosnierin wurde ebenfalls angezeigt und verlor ihren Führerschein.
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