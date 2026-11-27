Ein Kommentar von „Salzburg-Krone“-Chefredakteur Claus Pándi zur aktuellen Situation der Salzburger Parteien und ihre Fehler.
Das kann ja noch heiter werden.
Die Panik vor Marlene Svazeks FPÖ bei der ÖVP mit Karoline Edtstadler an der Spitze und der SPÖ unter Peter Eder verleitet die beiden ehemals großen Parteien zu geradezu haarsträubenden Fehlern.
Mit der durch puren Dilettantismus verursachten Blamage bei der von ihnen selbst in Auftrag gegebenen Umfrage haben die Sozialdemokraten jedenfalls einen kapitalen Fehlstart zu einem fast eineinhalb Jahre dauernden Wahlkampf hingelegt. Und weil Wahlkämpfe bekanntermaßen selten zu geistigen Höchstleistungen in der Politik führen, muss man sich wohl noch auf etliche Dummheiten bis zum Wahltermin im Frühjahr 2028 einstellen.
Bei der ÖVP und der SPÖ herrscht eine entsprechend gereizte Stimmung. Ganz im Gegensatz zur FPÖ. Dort ist fast schon eine gelassene Heiterkeit zu spüren.
Entsprechend souverän erwies Marlene Svazek bei der gestrigen Enthüllung des Gemäldes von Wilfried Haslauer (siehe Seite 3) für die Ahnengalerie im Chiemseehof dem Alt-Landeshauptmann ihre Referenz. Svazek hat Grund zu einer gewissen Dankbarkeit. Immerhin war es Haslauer, der ihr das Tor zum Regierungssitz geöffnet hat. Den Gedanken, dass Svazek ihre Chancen nützen und eines Tages in seinem hübschen Chefbüro sitzen könnte, hatte Haslauer damals vielleicht verdrängt.
Aber noch ist ja nicht alles entschieden. Noch steht Salzburg mit einem quälend langen Wahlkampf vor mühsamen Zeiten.
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