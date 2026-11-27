Entsprechend souverän erwies Marlene Svazek bei der gestrigen Enthüllung des Gemäldes von Wilfried Haslauer (siehe Seite 3) für die Ahnengalerie im Chiemseehof dem Alt-Landeshauptmann ihre Referenz. Svazek hat Grund zu einer gewissen Dankbarkeit. Immerhin war es Haslauer, der ihr das Tor zum Regierungssitz geöffnet hat. Den Gedanken, dass Svazek ihre Chancen nützen und eines Tages in seinem hübschen Chefbüro sitzen könnte, hatte Haslauer damals vielleicht verdrängt.