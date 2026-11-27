Die Wahrscheinlichkeit eines Wohnungsbrandes ist laut dem Salzburger Zivilschutzverband in der Vorweihnachtszeit bis zu viermal höher als im Jahresdurchschnitt. Trockene Äste von Adventkränzen und Christbäumen stellen ein erhöhtes Risiko dar.
Das Brandrisiko lässt sich aber mit ein paar Tipps gut minimieren.
Adventkränze und Christbäume frisch halten: Adventkränze regelmäßig mit Wasser besprühen und Christbäume ausreichend bewässern.
Kerzen sicher platzieren: Standsichere, nicht brennbare Unterlagen verwenden und ausreichend Abstand zu Vorhängen, Möbeln und Dekorationen halten. Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen.
LED-Kerzen als Alternative nutzen: Hochwertige LED-Kerzen vermeiden offene Flammen. Dabei auf geprüfte Qualität und sichere elektrische Bauteile achten.
Beim Kochen und Backen aufmerksam bleiben: Herd, Backofen und Mikrowelle niemals unbeaufsichtigt betreiben. Geschirrtücher und Holzutensilien von heißen Herdplatten fernhalten.
Rauchmelder überprüfen: Funktionierende Rauchmelder können Leben retten. Geräte regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf ergänzen.
Löschmittel bereithalten: Feuerlöscher oder Löschdecke sollten im Haushalt schnell erreichbar sein. Sternspritzer nur mit besonderer Vorsicht verwenden.
Sollte dennoch ein Brand ausbrechen, rät der Zivilschutzverband Ruhe zu bewahren und sofort den Feuerwehrnotruf 122 zu wählen. Personen sollten sich rasch aus dem Gefahrenbereich entfernen, Türen beim Verlassen geschlossen werden, damit sich das Feuer erschwert weiter ausbreiten kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.