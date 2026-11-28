Während die österreichische Startup-Szene wächst, scheitern viele Gründungswillige an den ersten Schritten. Es fehlt ihnen oft an Kapital, einem Netzwerk und Erfahrung. Hannah Wundsam kennt die heimische Startup-Szene, wie niemand sonst. Im „Krone“-Interview erklärt sie, worauf es ankommt.
In Österreich können sich zwar 30 Prozent eine Unternehmensgründung vorstellen, aber nur neun Prozent planen tatsächlich eine. Das zeigt eine Studie der Stiftung Unternehmerische Zukunft. Gründe dafür sind unter anderem das wirtschaftliche Risiko und fehlendes Kapital. Während die Zahlen der Gründungen in den Coronajahren leicht zurückgegangen sind, wächst die Start-up-Szene nun wieder kräftig. Doch wie gelingt der Schritt von der Geschäftsidee zur eigenen Gründung? AustrianStartups-CEO Hannah Wundsam gibt Ratschläge.
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