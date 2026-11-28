In Österreich können sich zwar 30 Prozent eine Unternehmensgründung vorstellen, aber nur neun Prozent planen tatsächlich eine. Das zeigt eine Studie der Stiftung Unternehmerische Zukunft. Gründe dafür sind unter anderem das wirtschaftliche Risiko und fehlendes Kapital. Während die Zahlen der Gründungen in den Coronajahren leicht zurückgegangen sind, wächst die Start-up-Szene nun wieder kräftig. Doch wie gelingt der Schritt von der Geschäftsidee zur eigenen Gründung? AustrianStartups-CEO Hannah Wundsam gibt Ratschläge.