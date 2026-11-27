Die Nachrichten scheint dieser 81-jährige Salzburger in den vergangenen Tagen nicht wirklich verfolgt zu haben. Oder es war dem Senior einfach egal, dass am Donnerstag eine Schneefront über Österreich und Deutschland herein fegte. Er war mit seinem Wagen auf Sommerreifen unterwegs – und verursachte prompt einen Unfall.
Der Salzburger war mit unzureichender Bereifung um 11 Uhr auf der deutschen B20 von Freilassing in Richtung Ainring unterwegs. Ob des stark einsetzenden Schneefalls verschlechterten sich die Fahrbahnverhältnisse genau zu diesem Zeitpunkt gestern stark.
Den Senior hielt das nicht davon ab, mit seinem Auto, das noch Sommerreifen hatte, fleißig durch die Gegend zu fahren.
Bei der Abzweigung Richtung Freilassing Süd bekam der Mann dann die Quittung für seine Aktion präsentiert: Er kam mit den Sommerreifen bei schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und es kam zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Sattelzug
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit, es entstand Schaden in Höhe von geschätzt 15.000 Euro, meldete die Polizeiinspektion Freilassing.
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