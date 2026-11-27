Neben den Speisen selbst kommen auch die Getränke, darunter bayerisches Bier, und die Preis-Leistung gut an. „Der Wirt ist nett. Und wenn er kurz Zeit hat, setzt er sich auch mal bei uns dazu“, freut sich die illustre Runde über Gesellschaft. Denn für sie gehören zu einem guten Wirt auch die Gemütlichkeit und gute Laune.