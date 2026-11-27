Beim „TIrolerwirt“ in Bischofshofen packt Wirt Alois „Lozi“ Schein dort an, wo er gerade gebraucht wird. Immer wenn es sich einrichten lässt, nimmt er bei seinen langjährigen Gästen für ein Glaserl und eine kurze Plauderei Platz.
Als „Gastronomie-Urgestein“ bezeichnen die Stammgäste „Tirolerwirt“ Alois Schein liebevoll. Der Lozi, wie ihn seine Gäste nennen, hat das Wirtshaus im Zentrum von Bischofshofen 2009 übernommen. „Das Gebäude gehört der Pfarre, ich bin Pächter“, sagt er beim Besuch. Gastronom ist er aber schon viel länger: „Ich habe damals im Cafe Winkler in der Stadt Salzburg gelernt. Jetzt bemühe ich mich, etwas gegen das Wirtesterben zu tun.“
In seiner Küche kombiniert er dabei Wirtshausklassiker mit internationalen Gerichten, deren Ursprung bis nach Asien reicht. „Die große Abwechslung auf der Speisekarte ist viel wert“, sind die Teilnehmer des „Hauptsach’ ned daheim“-Stammtisches überzeugt.
„Es gibt hervorragende Sachen wie Wienerschnitzel oder eine gebackene Leber, die bekommt man heutzutage nicht mehr überall.“ Wenig überraschend, wird letztere an dem Tisch gleich zweimal bestellt.
Neben den Speisen selbst kommen auch die Getränke, darunter bayerisches Bier, und die Preis-Leistung gut an. „Der Wirt ist nett. Und wenn er kurz Zeit hat, setzt er sich auch mal bei uns dazu“, freut sich die illustre Runde über Gesellschaft. Denn für sie gehören zu einem guten Wirt auch die Gemütlichkeit und gute Laune.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.