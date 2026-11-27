Es ist so weit! Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist das neue Festspielzentrum endlich fertig! Grund genug für die Festspiele und Mäzen und Capri-Sun-Milliardär Hans-Peter Wild, eine große Party zu schmeißen. Eingeladen ist übrigens nicht nur Ex-Jedermann Lars Eidinger, sondern jedermann. Die mehrtägigen Feierlichkeiten sind für die Öffentlichkeit zugänglich.