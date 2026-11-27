Es ist so weit! Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist das neue Festspielzentrum endlich fertig! Grund genug für die Festspiele und Mäzen und Capri-Sun-Milliardär Hans-Peter Wild, eine große Party zu schmeißen. Eingeladen ist übrigens nicht nur Ex-Jedermann Lars Eidinger, sondern jedermann. Die mehrtägigen Feierlichkeiten sind für die Öffentlichkeit zugänglich.
Mit Feierlichkeiten der Superlative kennen sich die Festspiele und Mäzen Hans-Peter Wild bestens aus. Kein Wunder also, dass die Eröffnung des neu gebauten Festspielzentrums auch gebührend gefeiert wird. Das Gebäude ist der erste fertiggestellte Bauabschnitt des Bau- und Sanierungsprojektes der Festspiele.
Mit gleich zwei Tagen der offenen Tür, am 12. und 13. Dezember, wird dieser Anlass zelebriert. Tobias Moretti, Sunnyi Melles, Marie-Luise Stockinger und Michael Maertens werden Lesungen halten. Ein vielseitiges Musikprogramm ist ebenso Bestandteil der großen Feierlichkeiten.
Und am Abend des ersten Eröffnungstages wird Ex-Jedermann und DJ Lars Eidinger mit einem Clubbing den anwesenden Gästen richtig einheizen. Mehr Informationen zum Programm wollen die Festspiele in Kürze auf ihrer Homepage bekannt geben.
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