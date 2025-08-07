Schock-Auslage: Geschäft in Floridsdorf sperrt zu

Nach der Aufregung um blutverschmierte Puppen im Schaufenster kündigt das betroffene Geschäft nun seinen Rückzug aus dem Wiener Bezirk an. Doch es bleibt nicht bei einem Fall – denn die Firma war bereits zuvor aufgefallen.
Nach der Aufregung um blutverschmierte Puppen im Schaufenster steht nun fest, dass das betroffene Modegeschäft in der Brünner Straße seinen Standort in Floridsdorf schließt. Zuvor hatte das Geschäft mit einer drastischen Inszenierung für Empörung gesorgt: Zwei täuschend echt wirkende Schaufensterpuppen, eingewickelt in blutverschmierte Leichentücher, sorgten bei Passanten für Entsetzen. Die Landespolizeidirektion und das Marktamt räumten die Auslage – wie berichtet - wegen Verstoßes gegen das Wiener Jugendschutzgesetz.
Mehrere Gesetzesverstöße festgestellt
Doch bei der Kontrolle blieb es nicht bei dieser einen Beanstandung. Wie Marktamts-Sprecher Alexander Hengl erklärt, kamen gleich mehrere Verstöße zusammen: Die blutige Puppen-Inszenierung fällt unter das Jugendschutzgesetz. Zudem fehlten gesetzlich vorgeschriebene Preisauszeichnungen bei Sonderangeboten. Auch eine falsche Bewerbung als „Geschäftsauflösung“ – ohne entsprechende Anmeldung beim Magistrat – wurde beanstandet.
„In Summe wird das ein Verwaltungsstrafenpaket im vierstelligen Bereich“, so Hengl. Viel sei das nicht – abschreckend für sich alleine genommen schon gar nicht. Aber in Summe kommt alleine an diesem Standort eine beachtliche Summe zusammen.
Kein Einzelfall: Schon früher auffällig
Wie nun bekannt wurde, ist der Betreiber des Geschäfts kein Unbekannter für die Wiener Behörden. Bereits in der Vergangenheit soll es in Floridsdorf zu Auseinandersetzungen gekommen sein – etwa im Zusammenhang mit umstrittenen Schaufensterpuppen in Burka und Hijab. Und auch im Online-Shop finden sich heute noch mehr als fragwürdige Islam-Ratgeber oder Kopftücher für Mädchen. Doch gelernt hat man offenbar nichts. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste „originelle“ Aktion kommt. Jetzt allerdings sei in Floridsdorf Schluss – der Standort wird geschlossen. Ein zweiter Shop in Meidling bleibt vorerst bestehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.