Schock-Auslage: Geschäft in Floridsdorf sperrt zu

Kein Einzelfall: Schon früher auffällig

Wie nun bekannt wurde, ist der Betreiber des Geschäfts kein Unbekannter für die Wiener Behörden. Bereits in der Vergangenheit soll es in Floridsdorf zu Auseinandersetzungen gekommen sein – etwa im Zusammenhang mit umstrittenen Schaufensterpuppen in Burka und Hijab. Und auch im Online-Shop finden sich heute noch mehr als fragwürdige Islam-Ratgeber oder Kopftücher für Mädchen. Doch gelernt hat man offenbar nichts. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste „originelle“ Aktion kommt. Jetzt allerdings sei in Floridsdorf Schluss – der Standort wird geschlossen. Ein zweiter Shop in Meidling bleibt vorerst bestehen.