Mit Leichenpuppen

Schock-Auslage: Geschäft in Floridsdorf sperrt zu

Wien
07.08.2025 17:00
Das Schaufesnter erinnert an ein Massaker – die politische Botschaft ist klar. Doch nun wird der ...
Das Schaufesnter erinnert an ein Massaker – die politische Botschaft ist klar. Doch nun wird der Standort geschlossen.(Bild: Marktamt Wien)

Nach der Aufregung um blutverschmierte Puppen im Schaufenster kündigt das betroffene Geschäft nun seinen Rückzug aus dem Wiener Bezirk an. Doch es bleibt nicht bei einem Fall – denn die Firma war bereits zuvor aufgefallen.

0 Kommentare

Nach der Aufregung um blutverschmierte Puppen im Schaufenster steht nun fest, dass das betroffene Modegeschäft in der Brünner Straße seinen Standort in Floridsdorf schließt. Zuvor hatte das Geschäft mit einer drastischen Inszenierung für Empörung gesorgt: Zwei täuschend echt wirkende Schaufensterpuppen, eingewickelt in blutverschmierte Leichentücher, sorgten bei Passanten für Entsetzen. Die Landespolizeidirektion und das Marktamt räumten die Auslage – wie berichtet - wegen Verstoßes gegen das Wiener Jugendschutzgesetz.

Mehrere Gesetzesverstöße festgestellt
Doch bei der Kontrolle blieb es nicht bei dieser einen Beanstandung. Wie Marktamts-Sprecher Alexander Hengl erklärt, kamen gleich mehrere Verstöße zusammen: Die blutige Puppen-Inszenierung fällt unter das Jugendschutzgesetz. Zudem fehlten gesetzlich vorgeschriebene Preisauszeichnungen bei Sonderangeboten. Auch eine falsche Bewerbung als „Geschäftsauflösung“ – ohne entsprechende Anmeldung beim Magistrat – wurde beanstandet.

„In Summe wird das ein Verwaltungsstrafenpaket im vierstelligen Bereich“, so Hengl. Viel sei das nicht – abschreckend für sich alleine genommen schon gar nicht. Aber in Summe kommt alleine an diesem Standort eine beachtliche Summe zusammen. 

Lesen Sie auch:
„Leichenpuppen“ im Schaufenster als politische Botschaft. Jetzt hagelt es Anzeigen.
Schock-Schaufenster
Marktamt räumt Auslage mit „Leichenpuppen“ in Wien
06.08.2025

Kein Einzelfall: Schon früher auffällig
Wie nun bekannt wurde, ist der Betreiber des Geschäfts kein Unbekannter für die Wiener Behörden. Bereits in der Vergangenheit soll es in Floridsdorf zu Auseinandersetzungen gekommen sein – etwa im Zusammenhang mit umstrittenen Schaufensterpuppen in Burka und Hijab. Und auch im Online-Shop finden sich heute noch mehr als fragwürdige Islam-Ratgeber oder Kopftücher für Mädchen. Doch gelernt hat man offenbar nichts. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste „originelle“ Aktion kommt. Jetzt allerdings sei in Floridsdorf Schluss – der Standort wird geschlossen. Ein zweiter Shop in Meidling bleibt vorerst bestehen.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Wien
