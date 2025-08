Marktamt räumt Auslage mit „Leichenpuppen“ in Wien

Auf den ersten Blick wirkte es wie eine Szene aus einem Katastrophengebiet: Zwei regungslos daliegende Körper, zugedeckt mit weißen Tüchern, die blutrot getränkt waren. Ein Schaufenster wie ein Tatort. Doch die „Leichen“ waren in Wahrheit Schaufensterpuppen – ausgestellt in einem Modegeschäft in Wien-Floridsdorf. Daneben: Kerzen, ein Topf, ein schwarzer Schleier und eine palästinensische Kufiya. Die Szenerie erinnerte an eine politische Gedenkinstallation – verstörend.