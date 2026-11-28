Rund um ein Bauprojekt in der Schladminger Erzherzog-Johann-Straße gibt es harte Bandagen. Die Stadtgemeinde bleibt jetzt auf mehr als 100.000 Euro an Gutachterkosten sitzen, der Bürgermeister fordert eine Gesetzesänderung. Auch die Beauftragung eines Sachverständigen hat ein Nachspiel.
Zwei Gebäude mit etwa 70 Tourismus-Appartements und einem Gastronomiebetrieb sollen auf einer derzeit brachliegenden Fläche in der zentralen Erzherzog-Johann-Straße errichtet werden. Anrainer machen seit Jahren dagegen mobil und kritisieren das Bauverfahren – mittlerweile liegen aber für beide Bauabschnitte rechtskräftige Genehmigungen vor.
Für Verwunderung sorgte vor allem, dass gleich zwei Bausachverständige das Projekt beurteilten. Das Gutachten des ersten wurde Teil des Bauakts, das Schreiben des zweiten, das kritischer ausfiel, nicht. Bürgermeister Hermann Trinker argumentierte stets, dass der zweite Gutachter nur beratend tätig gewesen sei.
Bescheid verspätet zugestellt
Die Anrainergruppe verlangte nach dem Informationsfreiheitsgesetz die Beauftragung. Im Oktober bekam sie beim Landesverwaltungsgericht recht, nach Ablauf der vierwöchigen Frist legte Trinker verspätet die Beauftragung vor. Und tatsächlich steht in dem mit 2. August 2024 datierten Bescheid, dass der Baumeister „zum nicht-amtlichen Sachverständigen für Bautechnik bestellt“ wird.
Warum findet sich seine Expertise dann nicht im Akt? Das erklärt Trinker in einem Aktenvermerk: Der Gutachter habe ihm mitgeteilt, dass er nicht als offiziell bestellter Sachverständiger auftreten wolle, weil er bereits zuvor von einem Mitglied der Anrainergruppe kontaktiert wurde. Er wolle lediglich eine ergänzende fachliche Einschätzung im Sinne einer zweiten Meinung abgeben.
Das bestätigt der Baumeister in einem Schreiben an die Stadtgemeinde: Es habe sich „um eine beratende Stellungnahme und kein finales Gutachten gehandelt“. Die Anrainergruppe überlegt dennoch rechtliche Schritte.
„Das ist keine Kontrolle, sondern Bürokratie“
Trinker hat beim Bauprojekt auch an einer zweiten Front zu kämpfen. Wie er nun öffentlich bekannt gab, bleibt die WM-Stadt nach einem verlorenen Gerichtsprozess gegen den Investor auf Sachverständigenkosten in der Höhe von 107.367 Euro sitzen. Grund: Es wurde nicht vorab beim Land gefragt, ob ein Amtssachverständiger verfügbar ist, sondern gleich ein externer bestellt. „Diese Anfragen werden regelmäßig mit dem Hinweis fehlender personeller Kapazitäten abgelehnt“, so Trinker. Sprich: Sie seien in der Regel umsonst. „Eine Anfrage, deren Antwort jeder kennt, ist keine Kontrolle, sondern Bürokratie.“
Trinker regt nun an, diese verpflichtende Vorab-Anfrage beim Land zu streichen. Gemeinden sollten externe Sachverständige direkt bestellen können. Das spare Verwaltungsaufwand und beschleunige Verfahren. Schladming wird den Vorschlag im Zuge der aktuellen Begutachtung der Baugesetznovelle einbringen.
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