„Das ist keine Kontrolle, sondern Bürokratie“

Trinker hat beim Bauprojekt auch an einer zweiten Front zu kämpfen. Wie er nun öffentlich bekannt gab, bleibt die WM-Stadt nach einem verlorenen Gerichtsprozess gegen den Investor auf Sachverständigenkosten in der Höhe von 107.367 Euro sitzen. Grund: Es wurde nicht vorab beim Land gefragt, ob ein Amtssachverständiger verfügbar ist, sondern gleich ein externer bestellt. „Diese Anfragen werden regelmäßig mit dem Hinweis fehlender personeller Kapazitäten abgelehnt“, so Trinker. Sprich: Sie seien in der Regel umsonst. „Eine Anfrage, deren Antwort jeder kennt, ist keine Kontrolle, sondern Bürokratie.“