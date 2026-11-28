Gefährlicher Einsatz auf spiegelglatter Fahrbahn

Auf spiegelglatter Fahrbahn der B2 mussten die Kameraden im Bezirk Zwettl zur Bergung von drei hängen gebliebenen Lastwagen ausrücken. Ein Lkw-Fahrer war nicht fähig, die Schneeketten anzulegen. Also erledigten das die Florianis und legten sich für ihn im Schneetreiben auf die Straße, während auf der anderen Spur wechselseitig Fahrzeuge vorbeifuhren.