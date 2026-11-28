Bei vielen Feuerwehren herrscht Ärger über unnötig gefährliche Einsätze im Zuge des Wintereinbruchs diese Woche. Feuerwehr-Chef Michael Hartner aus Schwarzenau im Waldviertel in Niederösterreich zieht Resümee und wirft eine Frage auf, die sich vermutlich viele stellen.
Der Einsatz-Marathon bei den Feuerwehren am Donnerstag war riesig. Und teils auch komplett unnötig, wie Schwarzenaus FF-Kommandant Michael Hartner berichtet.
Gefährlicher Einsatz auf spiegelglatter Fahrbahn
Auf spiegelglatter Fahrbahn der B2 mussten die Kameraden im Bezirk Zwettl zur Bergung von drei hängen gebliebenen Lastwagen ausrücken. Ein Lkw-Fahrer war nicht fähig, die Schneeketten anzulegen. Also erledigten das die Florianis und legten sich für ihn im Schneetreiben auf die Straße, während auf der anderen Spur wechselseitig Fahrzeuge vorbeifuhren.
„Wenn man da den Hausverstand einschaltet, ist man witterungsgemäß ausgerüstet, hat die Ketten parat und weiß auch im Vorfeld, wie man sie anlegt“, meint Hartner, der auch von gefährlichen Einsatzsituationen und vorprogrammierten Unfällen spricht.
Auf die Schneeketten „gepfiffen“
Später am Abend lief dann das Fass über: „Die Polizei hatte einen Lkw-Lenker schon umgeleitet und ihm gesagt, er soll die Ketten anlegen. Darauf hat er gepfiffen – Hauptsache, fahren bis nix mehr geht!“, ärgert sich der Feuerwehrchef.
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