Dorfmeister als Mentorin

Neben den Eltern hat auch Niederösterreichs Doppelolympiasiegerin von 2006, Michaela Dorfmeister, großen Anteil an der Entwicklung der Göstlingerin. „Vorige Saison war ich sehr viel mit ihr unterwegs. Ihr Know-how ist super, sie weiß immer, wie sie mit mir umgeht – egal ob es das Mentale oder das Skifahren betrifft.“ Ein Highlight erlebte Sykora im Oktober, als sie beim Sölden-Weltcup als Vorläuferin starten durfte: „Das war voll cool. Ich habe mich wie eine Weltcupläuferin gefühlt! Es hat mir wieder gezeigt, dass es genau das ist, wo ich hin möchte.“