Ski-Nachwuchshoffnung Romy Sykora jubelte zuletzt im Zillertal über ihren ersten Saisonsieg. Der „Krone“ verriet die Göstlingerin ihre Pläne für die Saison, dass Michael Dorfmeister großen Anteil an ihrer Entwicklung hat und warum sie eher nach ihrer Mutter gerät.
„So ein Saisonstart gibt natürlich viel Selbstvertrauen“, gestand Romy Sykora, nachdem sie am Donnerstag einen FIS-NJR-Riesentorlauf im Zillertal für sich entscheiden konnte. Mitverantwortlich dafür war auch Papa Thomas. Der zweifache Gewinner der Slalom-Kristallkugel (1997, 1998) unterstützte seine Tochter in Hippach als Servicemann, verpasste ihren Van-Deer-Latten den perfekten Feinschliff.
„Die ist eine recht wilde Henne“
Während Sykora senior 58 seiner 63 Weltcupstarts im Slalom absolvierte, fühlt sich die 19-Jährige, die diesen Winter erstmals dem ÖSV-C-Kader angehört, auf anderem Terrain wohler. „Ich werde in dieser Saison zwar alle vier Disziplinen fahren, der Fokus liegt aber im Speedbereich.“ Und was sagen die Eltern dazu? „Denen wäre es natürlich lieber, wenn ich weniger in die Speed-Richtung gehen würde. Aber die Gene habe ich eindeutig von der Mama. Die ist auch eine recht wilde Henne“, erzählt Romy lachend.
Dorfmeister als Mentorin
Neben den Eltern hat auch Niederösterreichs Doppelolympiasiegerin von 2006, Michaela Dorfmeister, großen Anteil an der Entwicklung der Göstlingerin. „Vorige Saison war ich sehr viel mit ihr unterwegs. Ihr Know-how ist super, sie weiß immer, wie sie mit mir umgeht – egal ob es das Mentale oder das Skifahren betrifft.“ Ein Highlight erlebte Sykora im Oktober, als sie beim Sölden-Weltcup als Vorläuferin starten durfte: „Das war voll cool. Ich habe mich wie eine Weltcupläuferin gefühlt! Es hat mir wieder gezeigt, dass es genau das ist, wo ich hin möchte.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.