Eine im wahrsten Wortsinn kleine Ursache hatte Freitag am frühen Abend in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Osttirol große Auswirkungen. Ein Landwirt (66) wurde erheblich verletzt. Verursacht wurde der Unfall von einem Huhn.
Der Arbeitsunfall ereignete sich Freitag in Thurn in der Nähe von Lienz. Dort war gegen 17.45 Uhr ein Landwirt (66) beim Melken. Dabei wurde er von einer Henne gestört. Das aufgeregte Tier lief ausgerechnet in den Bereich, in dem der Bauer gerade bei der Arbeit war.
Das Huhn machte auch die Kuh nervös. Da versuchte der Landwirt, den Störenfried zu vertreiben. Im selben Moment tat dies auch die Kuh – halt mit ihren Mitteln. Sie schlug aus und traf dabei nicht die Henne, sondern den Bauern.
Der 66-Jährige wurde durch den Tritt erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.
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