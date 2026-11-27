Das US-Militär hat nach eigenen Angaben ein Handelsschiff im Golf von Oman angegriffen. Dieses soll versucht haben, die Seeblockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Die Blockade ist ein zentrales Element, mit dem das Weiße Haus die iranische Führung wirtschaftlich unter Druck setzt.
Am Donnerstag hätten US-Streitkräfte mit Präzisionsmunition das Heck des unter der Flagge Palaus fahrenden Schiffs getroffen, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (CENTCOM) mit. Der Massengutfrachter hätte zunächst die iranische Hafenstadt Bandar Abbas verlassen, hieß es weiter. Man habe das Schiff manövrierunfähig gemacht, die zivile Besatzung sei unverletzt geblieben.
Das Weiße Haus hatte nach dem Scheitern des Abkommens mit dem Iran im Sommer ihre Seeblockade gegen Schiffe wieder aufgenommen, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Seitdem hat das US-Militär laut eigenen Angaben 158 Handelsschiffe umgeleitet und sechs weitere angegriffen. Mit der Blockade soll Teheran zu Zugeständnissen gebracht werden.
Drohnenangriff in Kuwait
Wie berichtet, soll das iranische Militär am Donnerstagnachmittag einen Drohnenangriff in Kuwait verübt haben. Dabei kamen zwei italienische Beschäftigte des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall ums Leben. Nach Angaben aus Italien wurden militärische Einrichtungen angegriffen, unter anderem eine Luftabwehr-Überwachungsstation. Die Regierung in Kuwait machte selbst keine genauen Angaben zu dem angegriffenen Ziel. Demnach wurden ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsangehöriger verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Der Golfstaat hat jetzt den iranischen Botschafter einbestellt und ihm eine Protestnote wegen „anhaltender Angriffe“ überreicht. Das Land behalte sich das Recht auf Selbstverteidigung vor, hieß es. Die iranische Führung hatte zuvor jede Verantwortung für diesen Angriff zurückgewiesen. Der Vorfall wirke verdächtig und wie ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg, schrieb Irans Außenminister Abbas Araqchi auf der Plattform X. „Wir sind bereit, mit Kuwait und Italien zusammenzuarbeiten, um die Ursache des Vorfalls aufzuklären.“
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