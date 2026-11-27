Drohnenangriff in Kuwait

Wie berichtet, soll das iranische Militär am Donnerstagnachmittag einen Drohnenangriff in Kuwait verübt haben. Dabei kamen zwei italienische Beschäftigte des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall ums Leben. Nach Angaben aus Italien wurden militärische Einrichtungen angegriffen, unter anderem eine Luftabwehr-Überwachungsstation. Die Regierung in Kuwait machte selbst keine genauen Angaben zu dem angegriffenen Ziel. Demnach wurden ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsangehöriger verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.