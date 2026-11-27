Lara Wolf ist am Freitag stark in die Freeski-Saison gestartet. Die 26-jährige Tirolerin belegte am Innsbrucker Bergisel beim Airdrenaline im Big Air den dritten Platz. Damit stellte sie ihre beste Platzierung ein und das wieder vor eigenem Publikum.
Big-Air-Dritte war sie auch am 10. Jänner 2025 am Kreischberg gewesen. Österreichs Frauen-Aushängeschild landete mit 169,75 Punkten hinter der Schweizerin Mathilde Gremaud (177,75) und der Kanadierin Megan Oldham (175,25).
„Stimmung ist unglaublich“
Nach dem ersten Sprung war Wolf wie auch schon tags zuvor in der Qualifikation auf dem dritten Rang gelegen. Mit 87,75 und dann 82,00 Zählern zeigte sie zwei gute Sprünge und unterstrich ihre Konstanz. „Es ist unglaublich, was da für eine Stimmung ist. Als Österreicherin oder Österreicher wirst du hier so gefeiert. So fühlt es sich auch an beim Fahren. Es ist unglaublich cool, ich hatte Gänsehaut“, sagte die ÖSV-Akteurin. „Für mich persönlich ist es unglaublich, dass wir hier einen Weltcup haben. Es sind 10.000 Leute da, es ist eine Megastimmung.“
In Wolfs Karriere war es die fünfte Weltcup-Podestplatzierung, dreimal (2022, zweimal 2026) war sie auch im Slopestyle auf Rang drei gekommen. Die Halbzeit-Zweite Gremaud feierte ihren zehnten Big-Air-Sieg im Weltcup.
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