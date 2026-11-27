„Stimmung ist unglaublich“

Nach dem ersten Sprung war Wolf wie auch schon tags zuvor in der Qualifikation auf dem dritten Rang gelegen. Mit 87,75 und dann 82,00 Zählern zeigte sie zwei gute Sprünge und unterstrich ihre Konstanz. „Es ist unglaublich, was da für eine Stimmung ist. Als Österreicherin oder Österreicher wirst du hier so gefeiert. So fühlt es sich auch an beim Fahren. Es ist unglaublich cool, ich hatte Gänsehaut“, sagte die ÖSV-Akteurin. „Für mich persönlich ist es unglaublich, dass wir hier einen Weltcup haben. Es sind 10.000 Leute da, es ist eine Megastimmung.“