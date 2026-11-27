Missed Out on Funding
This Is How the State of Carinthia Simply Let 60 Million Euros Slip Through Its Fingers
A harsh rebuke from the Court of Auditors: Because broadband projects were submitted far too late, Carinthia missed out on 60 million euros in funding over the past few years. The beneficiaries were Upper Austrians—because the money then flowed into their expansion projects.
This report from the Carinthian State Court of Auditors (LRH) is explosive: Through the “Broadband Austria 2020” expansion project, 133.9 million euros would have been available to the state. Emphasis on “would have been,” because only 55.5 percent of that amount was actually claimed—meaning the state of Carinthia lost out on 59.6 million euros. In this context, the Court of Auditors has almost nothing good to say about the Carinthia Broadband Initiative (BIK). Although it was founded at the end of 2017, it took until 2020 for it to submit its first grant application.
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