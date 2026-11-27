This report from the Carinthian State Court of Auditors (LRH) is explosive: Through the “Broadband Austria 2020” expansion project, 133.9 million euros would have been available to the state. Emphasis on “would have been,” because only 55.5 percent of that amount was actually claimed—meaning the state of Carinthia lost out on 59.6 million euros. In this context, the Court of Auditors has almost nothing good to say about the Carinthia Broadband Initiative (BIK). Although it was founded at the end of 2017, it took until 2020 for it to submit its first grant application.