Eine politische Partei, die mehr mit sich selbst statt mit den Problemen des Landes beschäftigt ist, muss sich die Frage nach ihrem Sinn gefallen lassen. Beziehungsweise stellt sich nach dem desaströsen PR-Stunt mit der Umfrage zu ihrer vermeintlichen Popularität die Frage, ob die Salzburger Sozialdemokraten noch ganz bei Sinnen sind?
Fest steht jedenfalls, dass die SPÖ unter Parteichef Peter Eder keine eineinhalb Jahre vor den Landtagswahl ohne Not in eine Krise gestolpert ist.
Für Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ist das ein deutlich verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Nach dem Personaldesaster um den Salzburger Flughafen könnte die zuletzt ordentlich ins Schleudern geratene ÖVP-Chefin sich vielleicht wieder aus dem Tief katapultieren. Also wenn sie es versteht, den schweren taktischen Fehler der SPÖ dezent für sich zu nützen.
Wirkliche Profiteurin des roten Unvermögens ist einmal mehr Salzburgs Vize-Landeshauptfrau Marlene Svazek von den Freiheitlichen. Offen ist nun nur, ob sie Peter Eder nach diesem schweren handwerklichen Schnitzer für die Koalitionsverhandlungen nach den Wahlen im Frühjahr 2028 überhaupt noch als möglichen Landeshauptfraustellvertreter in Betracht zieht.
Wohlmeinende und intime Kenner der Salzburger SPÖ lassen durchsickern, Peter Eder sei Opfer eines unglücklich gewählten Beraterteams. Zu diesen mehr oder weniger mysteriös im Verborgenen werkenden Experten gibt es jetzt auch noch einiges aufzuklären.
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