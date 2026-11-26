Eine politische Partei, die mehr mit sich selbst statt mit den Problemen des Landes beschäftigt ist, muss sich die Frage nach ihrem Sinn gefallen lassen. Beziehungsweise stellt sich nach dem desaströsen PR-Stunt mit der Umfrage zu ihrer vermeintlichen Popularität die Frage, ob die Salzburger Sozialdemokraten noch ganz bei Sinnen sind?