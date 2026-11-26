Leuchtende Sonnenblumen, funkelnde Sternenhimmel und beeindruckende Farbwelten: In der Wiener MARX Halle werden die Meisterwerke von Vincent van Gogh zu einem Erlebnis für alle Sinne. Die Ausstellung „Vincent: Zwischen Wahn und Wunder – Van Gogh Immersiv“ entführt Besucher ab heute bis zum 14. Februar in das bewegte Leben eines der bedeutendsten Maler aller Zeiten.