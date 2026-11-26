Die faszinierende Welt von Vincent van Gogh erwacht in Wien zu neuem Leben! Seit heute lädt die immersive Ausstellung „Vincent: Zwischen Wahn und Wunder“ in der Wiener Marx Halle zu einer außergewöhnlichen Reise durch die berühmtesten Werke des Künstlers ein.
Leuchtende Sonnenblumen, funkelnde Sternenhimmel und beeindruckende Farbwelten: In der Wiener MARX Halle werden die Meisterwerke von Vincent van Gogh zu einem Erlebnis für alle Sinne. Die Ausstellung „Vincent: Zwischen Wahn und Wunder – Van Gogh Immersiv“ entführt Besucher ab heute bis zum 14. Februar in das bewegte Leben eines der bedeutendsten Maler aller Zeiten.
Eine faszinierende Reise in die Welt der Kunst
Dank spektakulärer 360-Grad-Projektionen, einer mitreißenden Klangkulisse und eindrucksvoller visueller Effekte tauchen Sie mitten in die Kunstwerke des niederländischen Meisters ein. Ob die berühmte „Sternennacht“, die strahlenden „Sonnenblumen“ oder die romantische „Caféterrasse am Abend“ – hier werden die Bilder auf völlig neue Weise lebendig.
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Doch die Ausstellung zeigt nicht nur die außergewöhnliche Kunst van Goghs, sondern auch den Menschen dahinter. Erzählt aus der Perspektive seiner Schwägerin Johanna van Gogh-Bonger, erhalten Besucher bewegende Einblicke in seine Gedanken, Hoffnungen und inneren Konflikte. Originalzitate aus seinen Briefen an Bruder Theo machen die Geschichte des Künstlers besonders greifbar.
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