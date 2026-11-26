Funkelnde Winterlandschaften, interaktive Herausforderungen und ein neuer Bösewicht: Mit „Magisches Weihnachten“ lädt das IMMERSIUM:WIEN auch heuer zu einem außergewöhnlichen Weihnachtserlebnis für die ganze Familie ein. Tickets mit BonusCard-Rabatt erhalten Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Mitten in der Wiener Innenstadt öffnet sich ein Portal in eine winterliche Fantasiewelt. Dort herrscht in der Weihnachtswerkstatt reges Treiben: Geschenke müssen verpackt, Wunschlisten sortiert und der Schlitten des Weihnachtsmanns beladen werden.
Gemeinsam Weihnachten retten
Heuer wartet eine besondere Herausforderung: Ein neuer Bösewicht versucht, das Weihnachtsfest zu verhindern. Die Besucher schlüpfen in die Rolle von Weihnachtselfen und müssen mit Teamgeist, Geschick und Kreativität verschiedene Rätsel lösen, um Weihnachten zu retten.
Interaktive Stationen und multimediale Inszenierungen machen das Publikum selbst zum Teil der Geschichte. Die Ausstellung bietet zudem Einblicke in Weihnachtstraditionen aus aller Welt. Internationale Weihnachtslieder laden zum Mitraten ein, während barrierefreie Gestaltung und Gebärdensprach-Übersetzungen an ausgewählten Stationen das Erlebnis möglichst vielen Menschen zugänglich machen.
Virtuelle Reise ins Reich der Polarlichter
Ein Highlight ist der optionale VR-Ride „Funkeljäger“. Die virtuelle Reise führt hoch über die Wolken, vorbei an funkelnden Eisklippen und durch magische Lichtportale in die Welt der Polarlichter.
Auch musikalisch gibt es heuer mit dem eigens kreierten Weihnachtssong „Magisches Weihnachten“ von Sara de Blue und Eric Papilaya eine Premiere.
Weihnachtsfreude mit sozialem Mehrwert
Neben Spiel, Spaß und Abenteuer steht das Miteinander im Mittelpunkt. Das IMMERSIUM:WIEN setzt seine Kooperation mit LICHT INS DUNKEL fort und spendet pro verkauftem Ticket einen Euro an die Initiative, die Menschen mit Behinderungen sowie armutsgefährdete Kinder und ihre Familien unterstützt.
Ob als Familienausflug oder als Alternative zum klassischen Weihnachtsmarktbesuch: „Magisches Weihnachten“ verbindet moderne Erlebniswelten mit festlicher Atmosphäre und einer Botschaft über Gemeinschaft und Zusammenhalt.
Sichern Sie sich Ihre Tickets mit attraktivem BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at und begeben Sie sich auf eine magische Weihnachtsreise.
IMMERSIUM:WIEN, Habsburgergasse 10, 1010 Wien
bis 6. Jänner 2027
täglich von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr
Sonderöffnungszeiten: 24. und 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr
VR-Ride: optional gegen 5 Euro Aufpreis (vor Ort)
Aufenthaltsdauer: rund 60 Minuten