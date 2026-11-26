IMMERSIUM:WIEN, Habsburgergasse 10, 1010 Wien

bis 6. Jänner 2027

täglich von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17 Uhr

Sonderöffnungszeiten: 24. und 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr

VR-Ride: optional gegen 5 Euro Aufpreis (vor Ort)

Aufenthaltsdauer: rund 60 Minuten