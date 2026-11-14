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Über 5400 Fälle heuer

Mehrere Ausbrüche: USA nicht mehr masernfrei

Ausland
14.11.2026 22:46
Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in diesem Jahr bis zum 12. November bereits ...
Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in diesem Jahr bis zum 12. November bereits 5412 Infektionen registriert – mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr.(Bild: AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Sean Rayford)
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Die USA haben nach einem Vierteljahrhundert ihren Status als masernfreies Land verloren. Seit Anfang vergangenen Jahres kommt es in den Vereinigten Staaten immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit.

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Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in diesem Jahr bis zum 12. November bereits 5412 Infektionen registriert – mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Mehrere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Masern gemeldet, darunter auch von Kindern. Angesichts dieser Entwicklung ist eine Expertenkommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) zur Einschätzung gelangt, dass die USA die Voraussetzungen für den Status „masernfrei“ nicht mehr erfüllten.

Elektronenmikroskop-Aufnahme zeigt den Masernerreger.
Elektronenmikroskop-Aufnahme zeigt den Masernerreger.(Bild: AP/Cynthia Goldsmith)

Hartnäckiger Virusstamm
Eine offizielle Bekanntgabe wird für Dienstag erwartet. Grund dafür ist demnach, dass derselbe Masernvirusstamm seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen innerhalb der USA übertragen wird. Das Land hatte den Status im Jahr 2000 erhalten. Die Einstufung als „masernfrei“ bedeutet nicht, dass es überhaupt keine Infektionen mehr gibt, sondern dass keine dauerhaften heimischen Übertragungsketten bestehen.

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Sinkende Impfquoten
Experten führen die Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Unter Kindergartenkindern ging die Quote für die Masern-Mumps-Röteln-Impfung nach CDC-Angaben innerhalb von sechs Jahren von 95,2 auf 92,4 Prozent zurück. Um eine dauerhafte Ausbreitung der Masern zu verhindern, ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von mindestens 95 Prozent mit zwei Impfdosen erforderlich.

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