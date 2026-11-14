Mehrere Ausbrüche: USA nicht mehr masernfrei

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in diesem Jahr bis zum 12. November bereits 5412 Infektionen registriert – mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Mehrere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Masern gemeldet, darunter auch von Kindern. Angesichts dieser Entwicklung ist eine Expertenkommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) zur Einschätzung gelangt, dass die USA die Voraussetzungen für den Status „masernfrei“ nicht mehr erfüllten.