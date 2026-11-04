Impfraten sinken – Masern weltweit auf Vormarsch

USA könnte bald Status masernfrei verlieren

Da die Impfraten in den USA jedoch sinken, befürchten einige Experten für Infektionskrankheiten, dass große Ausbrüche in einem Land, in dem die Masern vor mehr als zwei Jahrzehnten für ausgerottet erklärt wurden, wieder zur Routine werden könnten. Es wird erwartet, dass die USA noch in diesem November den Status von masernfrei verlieren. Vergangenes Jahr wurden dort 2.300 Masernerkrankungen registriert, zuvor waren es einmal, im Jahr 2019, rund 1300 gewesen. In diesem Jahr haben die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) in ihrem Update vom 23. Oktober landesweit bereits fast 4600 Fälle gemeldet.