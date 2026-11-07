Größter Masernausbruch in den USA seit 35 Jahren

Eigentlich waren die Masern in den USA 2000 für ausgerottet erklärt worden. Unter anderem eine gewachsene Impfskepsis in Teilen der Bevölkerung beförderte die erneute Verbreitung der Infektionskrankheit in den vergangenen Jahren. Der von Präsident Donald Trump ins Amt gebrachte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. ist überzeugter Impfskeptiker. Im Gegensatz zum Stand der medizinischen Forschung suggeriert auch Trump selbst immer wieder einen angeblichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus.