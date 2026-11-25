Hurra, es schneit! Zumindest Fans der weißen Pracht dürften sich über den für Donnerstag angesagten Schneefall freuen. Meteorologe rechnet damit, dass sich flächendeckend eine satte Schneedecke von bis zu 15 Zentimetern ausgehen dürfte. Die auch liegen bleiben soll – denn es bleibt kalt.
„Der Schneefall breitet sich am Donnerstag im Laufe des Vormittags von Süden auf das ganze Land aus“, spricht Meteorologe Maximilian Stärz von GeoSphere Austria jene Worte aus, auf die Winterfans schon sehnsüchtig gewartet haben. Dass es am 26. November schneit, sei dabei weniger ungewöhnlich, als die Tatsache, dass der Schneefall flächendeckend kommt.
Schwerpunkt im Flachland
„In den südlichen Regionen von Oberösterreich kann es anfangs noch regnen. Dort fällt im Laufe des Tages auch am wenigsten Schnee. Der Schwerpunkt liegt im Flachland und im Mühlviertel“, so Stärz. Er rechnet mit fünf bis zehn Zentimetern Niederschlag, mancherorts könnten sich sogar 15 Zentimeter ausgehen.
Es bleibt winterlich
Und die Chancen, dass uns die Schneedecke erhalten bleibt, stehen gar nicht schlecht. „Freitag und Samstag hat es maximal zwei Grad, der Sonntag wird etwas milder“, weiß der Meteorologe. Während es am Freitag trüb bleiben soll, setzt sich am Wochenende Hochdruck durch. „Der Hochnebel könnte aber hartnäckig bleiben“, so Stärz. Ein Blick in die Wetterkarten zeigt, dass vorerst kein weiterer Schneefall in Sicht ist. Am Montag soll es mit fünf Grad etwas milder werden, zum Wochenende hin zeigt die Temperaturkurve in der kommenden Woche wieder nach unten.
Skigebiete vor Saisonstart
Kälte und Schneefall dürften auch den heimischen Skigebieten in die Karten spielen. Am 28. November starten Hinterstoder und Hochficht in die Saison, am 1. Dezember geht es am Feuerkogel los. Dachstein West folgt am 4. Dezember, tags darauf eröffnen der Kasberg und die Wurzeralm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.