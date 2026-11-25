Es bleibt winterlich

Und die Chancen, dass uns die Schneedecke erhalten bleibt, stehen gar nicht schlecht. „Freitag und Samstag hat es maximal zwei Grad, der Sonntag wird etwas milder“, weiß der Meteorologe. Während es am Freitag trüb bleiben soll, setzt sich am Wochenende Hochdruck durch. „Der Hochnebel könnte aber hartnäckig bleiben“, so Stärz. Ein Blick in die Wetterkarten zeigt, dass vorerst kein weiterer Schneefall in Sicht ist. Am Montag soll es mit fünf Grad etwas milder werden, zum Wochenende hin zeigt die Temperaturkurve in der kommenden Woche wieder nach unten.