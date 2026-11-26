Per Link kann man Religionszugehörigkeit prüfen

Die SMS geht ab dem 30. November schrittweise an alle Einwohner raus, die mindestens 15 Jahre alt und als Mitglied einer Religionsgemeinschaft aufgeführt sind. Mit einem Link können die Betroffenen ihre Zugehörigkeit checken. Laut Medienberichten handelt es sich dabei um rund 3,5 bis 4 Millionen Menschen.