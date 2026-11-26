Kuriose Maßnahme
Norwegen fragt per SMS: Bist du wirklich gläubig?
Norwegen verschickt ab kommender Woche SMS an Millionen Menschen im Land, um deren Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft zu überprüfen. Damit verschärft die Regierung die Kontrollen, nachdem zahlreiche Fälle ans Licht gekommen waren, in denen Menschen ohne ihr Wissen als Mitglieder von Religionsgemeinschaften registriert wurden.
„Die Menschen sollen selbst entscheiden können, wo sie Mitglied sein möchten“, sagte Kinder- und Familienministerin Lene Vågslid laut einer Mitteilung. „Und für falsch registrierte Mitgliedschaften sollen keine Zuschüsse gezahlt werden.“
Per Link kann man Religionszugehörigkeit prüfen
Die SMS geht ab dem 30. November schrittweise an alle Einwohner raus, die mindestens 15 Jahre alt und als Mitglied einer Religionsgemeinschaft aufgeführt sind. Mit einem Link können die Betroffenen ihre Zugehörigkeit checken. Laut Medienberichten handelt es sich dabei um rund 3,5 bis 4 Millionen Menschen.
Hunderte falsch registrierte Menschen meldeten sich
Nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB hatten zuvor mehr als 200 Menschen beim Staat Beschwerde eingelegt, nachdem sie entdeckt hatten, dass sie ohne ihr Zutun bei Religionsgemeinschaften registriert wurden. Mehr als 1000 Menschen haben die norwegische Zeitung „Verdens Gang“ demnach auf weitere Fälle hingewiesen.
Die Hinweise betreffen laut NTB 180 verschiedene Glaubensgemeinschaften. Registrierte Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in Norwegen können einen jährlichen Zuschuss vom Staat bekommen, der sich nach der Zahl der Mitglieder richtet.
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