Anfang November ist es in Wien-Liesing zu einem brutalen Raubüberfall in einer Wohnung gekommen. Eine Pensionistin wurde dabei vor ihrer Wohnung abgefangen und anschließend ausgeraubt. Beide Verdächtige ergriffen kurz darauf die Flucht. Nun hat die Polizei Fotos der beiden Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.
Der Überfall ereignete sich bereits am 3. November gegen 20.40 Uhr in der Corvinusgasse. Die Unbekannten stehen im Verdacht, die Pensionistin vor ihrer Wohnungstür niedergestoßen und anschließend eine Aktentasche aus der Wohnung geraubt zu haben. Darin befand sich Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Anschließend flüchteten die Täter über das Stiegenhaus.
Polizei bittet um Hinweise
Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die beiden Tatverdächtigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben.
Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen, denen die Verdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind. Informationen werden auch anonym unter 01-31310-33800 entgegengenommen.
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