Anfang November ist es in Wien-Liesing zu einem brutalen Raubüberfall in einer Wohnung gekommen. Eine Pensionistin wurde dabei vor ihrer Wohnung abgefangen und anschließend ausgeraubt. Beide Verdächtige ergriffen kurz darauf die Flucht. Nun hat die Polizei Fotos der beiden Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.