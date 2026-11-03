Apotheker dürfen bald zwei Impfstoffe verabreichen

In 19 europäischen Ländern dürfen Pharmazeuten bereits zur Spritze greifen. Vor allem bei der Influenza soll das laut dem Verband der Impfstoffhersteller sehr erfolgreich sein, da vor allem junge Berufstätige einfach erreicht werden können. Demnach hat sich in Irland seit der Einführung der Apothekenimpfung 2011 die Influenza-Durchimpfungsrate um etwa 50 Prozent erhöht, in Portugal waren es 32 Prozent mehr.