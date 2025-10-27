Honorar-Obergrenze bei Wahlärzten gefordert

Der Obmann der Österreichische Gesundheitskasse äußerst scharfe Kritik an der Höhe von Wahlarzt-Honoraren und fordert eine Obergrenze wie in Deutschland.
Es gebe immer häufiger Beschwerden von Patientinnen und Patienten, dass „Unsummen“ verlangt und lediglich ein geringer Teil von der Krankenkasse rückerstattet werde. „Wir sehen, dass Wahlärzte wirklich das 10-, das 15-fache des Kassentarifs verlangen, das ist wirklich unzumutbar“, erklärte ÖGK-Chef Andreas Huss am Montag im Ö1-Radio.
Honorare „können nicht in den Himmel wachsen“
Er fordert daher „eine Begrenzung des Wahlarzthonorars, des Privatarzthonorars“. Im Nachbarland liege die Grenze beim Zweieinhalbfachen des Kassentarifs. Dass ein Wahlarzt mehr verlangen kann, als der Kassentarif ausmacht, „das ist OK“. „Aber das kann nicht in den Himmel wachsen, da braucht es eine Begrenzung nach oben.“
Klare Ablehnung seitens der Ärztekammer
Klare Ablehnung kam dazu von Ärztekammer-Funktionär Edgar Wutscher. Auch stellte er laut Ö1 in Abrede, dass Wahlärztinnen und -ärzte das zehn- bis 15-fache des Kassentarifs verlangen würden. „Dass jetzt ein Herr Huss sich noch bemüht, die letzten Aufrechten, die in der Wahlarztversorgung kompetent sind, die auch noch zu vergraulen – also ich stelle die Aussage in Abrede. Das ist falsch und stimmt nicht.“
Auch ist der Obmann der Bundeskuriere der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen gegen das Festlegen einer Obergrenze für Wahlarzttarife: „Wir sind ein freier Arztberuf und da hat der Arzt selbst und sonst niemand das Recht, eine Rechnung zu stellen, die in seiner Höhe passt.“
