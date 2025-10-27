Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger über „Unsummen“

Honorar-Obergrenze bei Wahlärzten gefordert

Innenpolitik
27.10.2025 11:09
(Bild: Andreas Gruhl – stock.adobe.com)

Der Obmann der Österreichische Gesundheitskasse äußerst scharfe Kritik an der Höhe von Wahlarzt-Honoraren und fordert eine Obergrenze wie in Deutschland.

0 Kommentare

 Es gebe immer häufiger Beschwerden von Patientinnen und Patienten, dass „Unsummen“ verlangt und lediglich ein geringer Teil von der Krankenkasse rückerstattet werde. „Wir sehen, dass Wahlärzte wirklich das 10-, das 15-fache des Kassentarifs verlangen, das ist wirklich unzumutbar“, erklärte ÖGK-Chef Andreas Huss am Montag im Ö1-Radio.

ÖGK-Obmann Andreas Huss
ÖGK-Obmann Andreas Huss(Bild: APA/Tobias Steinmaurer)

Honorare „können nicht in den Himmel wachsen“
Er fordert daher „eine Begrenzung des Wahlarzthonorars, des Privatarzthonorars“. Im Nachbarland liege die Grenze beim Zweieinhalbfachen des Kassentarifs. Dass ein Wahlarzt mehr verlangen kann, als der Kassentarif ausmacht, „das ist OK“. „Aber das kann nicht in den Himmel wachsen, da braucht es eine Begrenzung nach oben.“

Klare Ablehnung seitens der Ärztekammer
Klare Ablehnung kam dazu von Ärztekammer-Funktionär Edgar Wutscher. Auch stellte er laut Ö1 in Abrede, dass Wahlärztinnen und -ärzte das zehn- bis 15-fache des Kassentarifs verlangen würden. „Dass jetzt ein Herr Huss sich noch bemüht, die letzten Aufrechten, die in der Wahlarztversorgung kompetent sind, die auch noch zu vergraulen – also ich stelle die Aussage in Abrede. Das ist falsch und stimmt nicht.“

Lesen Sie auch:
In OÖ bräuchte man 32 Kassen-Hausärzte mehr, die meisten fehlen im Bezirk Braunau.
Wegen Fachärztemangel
Kassenpatienten warten oft zwei Monate auf Termin
17.09.2025
Erschreckende Zahlen
So wenige Kassenärzte in Wien wie nie zuvor
05.05.2025
Krone Plus Logo
Eigentlich 80 Prozent
Warum Kasse nach Wahlarzt-Besuch oft wenig zahlt
24.08.2025

Auch ist der Obmann der Bundeskuriere der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen gegen das Festlegen einer Obergrenze für Wahlarzttarife: „Wir sind ein freier Arztberuf und da hat der Arzt selbst und sonst niemand das Recht, eine Rechnung zu stellen, die in seiner Höhe passt.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
171.753 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
127.307 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
109.431 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr Innenpolitik
Ärger über „Unsummen“
Honorar-Obergrenze bei Wahlärzten gefordert
Nach Harris jetzt ER?
Trump-Feind erwägt Kandidatur für Präsidentenamt
Längere Asienreise?
Trump peilt nächste hochrangige Begegnung an
„Sollte Krieg beenden“
Trump tadelt Putin für Tests mit atomaren Waffen
Abschiebungen
Suche nach Verbündeten führt Karner nach Finnland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf