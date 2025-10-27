Honorar-Obergrenze bei Wahlärzten gefordert

Klare Ablehnung seitens der Ärztekammer

Klare Ablehnung kam dazu von Ärztekammer-Funktionär Edgar Wutscher. Auch stellte er laut Ö1 in Abrede, dass Wahlärztinnen und -ärzte das zehn- bis 15-fache des Kassentarifs verlangen würden. „Dass jetzt ein Herr Huss sich noch bemüht, die letzten Aufrechten, die in der Wahlarztversorgung kompetent sind, die auch noch zu vergraulen – also ich stelle die Aussage in Abrede. Das ist falsch und stimmt nicht.“