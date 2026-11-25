Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Sports sichtbar zu machen – das ist das Ziel des #VICTOR26, dem Sport Business Preis Österreichs. Und die Freude in Kärnten ist nach der diesjährigen Verleihung der Auszeichnungen in mehreren Kategorien groß. Gleich zwei der begehrten Preise fallen dem Süden zu.
Der Wörthersee Marathon konnte sich den ersten Platz sichern – und die Stadt, in der das frisch gekührte „Sportevent des Jahres“ über die Bühne ging, wurde ebenso ausgezeichnet. Die Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee sicherte sich den Titel „Sport-Tourismusregion des Jahres“.
„Wir sind sehr stolz und teilen die Auszeichnung mit allen Läufern und Läuferinnen, unserem Team und unseren Partnerinnen und Partnern, die eine großartige Premiere des Wörthersee Marathons ermöglicht haben“, freuen sich Mario Theissl und Kathrin Widu, die Geschäftsführer des Wörthersee Marathons.
Wörthersee Marathon 2027: Anmeldungen geöffnet
Die erste Auflage des Wörthersee Marathons war auf Anhieb sehr erfolgreich: Mit 8500 Anmeldungen aus 36 Nationen und 2916 Finishern über die klassische Marathondistanz von 42,195 Kilometern etablierte sich die Veranstaltung direkt als zweitgrößter Marathon Österreichs.
Für das kommende Jahr, in dem die Laufveranstaltung am 26. September stattfindet, haben sich bereits 1200 Läuferinnen und Läufer angemeldet.
Rekord in Klagenfurt
Zum Sieg in der Kategorie „Sport-Tourismusregion des Jahres“ trug übrigens nicht nur die erste Auflage des Wörthersee Marathons bei, sondern auch der Ironman Austria, Kärnten Läuft und die United World Games. Damit habe sich die Kärntner Landeshauptstadt stark als internationaler Standort für Lauf-, Triathlon- und Multisportveranstaltungen positioniert. Mit 514.501 Nächtigungen verzeichnete die Destination 2025 einen neuen Rekord.
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