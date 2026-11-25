Rekord in Klagenfurt

Zum Sieg in der Kategorie „Sport-Tourismusregion des Jahres“ trug übrigens nicht nur die erste Auflage des Wörthersee Marathons bei, sondern auch der Ironman Austria, Kärnten Läuft und die United World Games. Damit habe sich die Kärntner Landeshauptstadt stark als internationaler Standort für Lauf-, Triathlon- und Multisportveranstaltungen positioniert. Mit 514.501 Nächtigungen verzeichnete die Destination 2025 einen neuen Rekord.