Tränen, Jubel, Bestzeiten bei Wörthersee Marathon

Der Wörthersee schrieb Sonntag Laufgeschichte: 8500 Läuferinnen und Läufer, unzählige persönliche Bestzeiten und Emotionen pur: Die Premiere des Wörthersee Marathons wurde zum großen Sportfest – und zum Gewinn für ganz Kärnten. Die „Krone“ war dabei!
Sonne, See und 42,195 Kilometer: Die Premiere des Wörthersee Marathons wurde am Sonntag zum großen Laufspektakel. 8500 Läuferinnen und Läufer aus 36 Nationen gingen an den Start und machten den größten See Kärntens zur Laufbühne des Jhares. Neben dem Marathon sorgten auch der Halbmarathon „The Wild Beauty – 21K“ und der Powerade Team-Marathon für starke Leistungen.
Monatelanges Training, unzählige Kilometer in den Beinen und am Ende die Belohnung: persönliche Bestzeiten, emotionale Zieleinläufe und strahlende Gesichter. Dazu spielte auch das Wetter perfekt mit. Die Sonne ließ den Wörthersee glitzern und sorgte entlang der Strecke für beste Laufbedingungen.
Läufer sind stolz auf ihre Leistungen
Sportlich setzte sich bei den Herren Leon Fian durch. In 2:34:39 Stunden feierte er den Sieg beim ersten Wörthersee-Marathon. Schnellste Frau war Barbara Bischof in 2:54:21. Sie kam sogar als 16. der Gesamtwertung ins Ziel.
Für viele war aber nicht die Platzierung entscheidend. Lisa und Hannah aus Velden liefen den gesamten Halbmarathon gemeinsam: „Wir sind sehr stolz auf unsere Leistung.“ Toni aus Wien schwärmte vom Panorama und der Stimmung in Reifnitz.
Party und Motivation entlang der Strecke
Sandra – ebenfalls aus der Bundeshauptstadt angereist – absolvierte sogar ihren ersten Halbmarathon: „Die letzten zwei Kilometer waren sehr lang, aber der Ausblick war wunderbar.“ Entlang der gesamten Strecke rund um den Wörthersee wurde ordentlich angefeuert, geklatscht und mitgefiebert.
Tausende Fans machten den Lauf zu einem gemeinsamen Erlebnis. Philipp aus Krems war einer von unzähligen Supportern – und überlegt bereits, im kommenden Jahr selbst an den Start zu gehen.
„Die Premiere ist voll gelungen“
Selbst Sportreferent LH Daniel Fellner gratulierte den ersten See-Siegern sowie dem gesamten Team: „Perfekte Rahmenbedingungen, super Organisation, erfolgreiche Athleten und ein begeistertes Publikum – was will man mehr! Die Premiere ist voll gelungen“, freute sich Fellner im Zielbereich. „Das Event belebt die Nachsaison und zeigt Kärnten von seiner besten Seite: sportlich, gastfreundlich und wunderschön.“
Am Ende waren die Beine müde, die Herzen dafür umso leichter. Der erste Wörthersee Marathon war sportlich ein voller Erfolg – und weit mehr als ein Lauf: Er wurde zu einem Fest für alle. Alle Ergebnisse finden Sie hier.
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