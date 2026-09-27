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Was für ein Lauf!

Tränen, Jubel, Bestzeiten bei Wörthersee Marathon

Kärnten
27.09.2026 19:00
Porträt von Alex Schwab
Porträt von Christian Krall
Von Alex Schwab und Christian Krall

Der Wörthersee schrieb Sonntag Laufgeschichte: 8500 Läuferinnen und Läufer, unzählige persönliche Bestzeiten und Emotionen pur: Die Premiere des Wörthersee Marathons wurde zum großen Sportfest – und zum Gewinn für ganz Kärnten. Die „Krone“ war dabei!

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Sonne, See und 42,195 Kilometer: Die Premiere des Wörthersee Marathons wurde am Sonntag zum großen Laufspektakel. 8500 Läuferinnen und Läufer aus 36 Nationen gingen an den Start und machten den größten See Kärntens zur Laufbühne des Jhares. Neben dem Marathon sorgten auch der Halbmarathon „The Wild Beauty – 21K“ und der Powerade Team-Marathon für starke Leistungen.

Monatelanges Training, unzählige Kilometer in den Beinen und am Ende die Belohnung: persönliche Bestzeiten, emotionale Zieleinläufe und strahlende Gesichter. Dazu spielte auch das Wetter perfekt mit. Die Sonne ließ den Wörthersee glitzern und sorgte entlang der Strecke für beste Laufbedingungen.

Läufer sind stolz auf ihre Leistungen
Sportlich setzte sich bei den Herren Leon Fian durch. In 2:34:39 Stunden feierte er den Sieg beim ersten Wörthersee-Marathon. Schnellste Frau war Barbara Bischof in 2:54:21. Sie kam sogar als 16. der Gesamtwertung ins Ziel.

Historisch: Leon Fian ist mit 2:34:39 Minuten der Gesamtsieger des ersten Wörthersee Marathons!
Historisch: Leon Fian ist mit 2:34:39 Minuten der Gesamtsieger des ersten Wörthersee Marathons!(Bild: Handler Wolfgang)
Barbara Bischof ist mit 2:54:21 die schnellste Frau vom Wörthersee!
Barbara Bischof ist mit 2:54:21 die schnellste Frau vom Wörthersee!(Bild: Handler Wolfgang)
Vanessa Setz vom VST Laas meisterte den Marathon in 2:59:35!
Vanessa Setz vom VST Laas meisterte den Marathon in 2:59:35!(Bild: Handler Wolfgang)
Motiviert wurde bei Nebel gestartet, im Ziel warteten die Sonne und Medaillen.
Motiviert wurde bei Nebel gestartet, im Ziel warteten die Sonne und Medaillen.(Bild: Handler Wolfgang)

Für viele war aber nicht die Platzierung entscheidend. Lisa und Hannah aus Velden liefen den gesamten Halbmarathon gemeinsam: „Wir sind sehr stolz auf unsere Leistung.“ Toni aus Wien schwärmte vom Panorama und der Stimmung in Reifnitz.

Party und Motivation entlang der Strecke
Sandra – ebenfalls aus der Bundeshauptstadt angereist – absolvierte sogar ihren ersten Halbmarathon: „Die letzten zwei Kilometer waren sehr lang, aber der Ausblick war wunderbar.“ Entlang der gesamten Strecke rund um den Wörthersee wurde ordentlich angefeuert, geklatscht und mitgefiebert.

Tausende Fans machten den Lauf zu einem gemeinsamen Erlebnis. Philipp aus Krems war einer von unzähligen Supportern – und überlegt bereits, im kommenden Jahr selbst an den Start zu gehen.

Hier geht's zur großen Bildergalerie....
Hier geht's zur großen Bildergalerie....(Bild: Handler Wolfgang)
(Bild: Bianca Engel)
(Bild: Handler Wolfgang)
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(Bild: Handler Wolfgang)

„Die Premiere ist voll gelungen“
Selbst Sportreferent LH Daniel Fellner gratulierte den ersten See-Siegern sowie dem gesamten Team: „Perfekte Rahmenbedingungen, super Organisation, erfolgreiche Athleten und ein begeistertes Publikum – was will man mehr! Die Premiere ist voll gelungen“, freute sich Fellner im Zielbereich. „Das Event belebt die Nachsaison und zeigt Kärnten von seiner besten Seite: sportlich, gastfreundlich und wunderschön.“

Ergebnisse Run the Lake

  • HERREN (Marathon)  1. Leon Fian (Ö)2:34:39  2. Jürgen Kropf (Ö)2:40:03  3. Mario Poinsitt (Ö)2:42:12  4. Tobias Habenicht (Ö)2:44:24  5. Henning Tromm (D)2:44:35
  • DAMEN (Marathon)  1. Barbara Bischof (Ö)2:54:21  2. Luca Gázsity (HU)2:57:10  3. Vanessa Setz (Ö)2:59:35  4. Judit Koronika (HU)3:03:51  5.W.Rieberer-Murer (Ö) 3:05:58
  • HERREN (Halbmarathon)  1. Andreas Vojta (Ö)1:04:55  2. Thomas Messner (Ö)1:08:30  3. Paul Plommer (Ö)1:15:31  4. Manuel Sölkner (Ö)1:18:49  5. Sebastian Halbwirth (Ö)1:20:15
  • DAMEN (Halbmarathon)  1. Eva Wutti (Ö)1:15:34  2. Theresa Birglechner (Ö)1:22:04  3. Marlies Feichtenhofer (Ö)1:24:44  4. Virag Berecz (HU) 1:28:02  5. Pia Watschinger (Ö) 1:29:54 

Am Ende waren die Beine müde, die Herzen dafür umso leichter. Der erste Wörthersee Marathon war sportlich ein voller Erfolg – und weit mehr als ein Lauf: Er wurde zu einem Fest für alle. Alle Ergebnisse finden Sie hier

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