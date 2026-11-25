Die Stadtwerke-Spitze muss gehen, die Nachfolge ist offen. Doch die strafrechtlichen Vorwürfe sind ungeklärt, da der ausschlaggebende Strafantrag vom Gericht ja zurückgewiesen wurde. Nun rückt auch die politische Verantwortung in den Mittelpunkt.
Die Aufsichtsratsitzung der Stadtwerke dauerte am Mittwoch nicht lange. Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage hat der Aufsichtsrat Konsequenzen gezogen: Die beiden Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig wurden wegen „mangelnden Vertrauens“ abberufen. Man habe sich dennoch „mit Anstand geeinigt“. Wer ihre Nachfolge antritt, ist noch offen. Die Suche nach einer neuen Führung soll über eine Ausschreibung erfolgen. Bis dahin soll Prokurist Heinz Koch interimistisch die Leitung übernehmen.
Der Entscheidung vorausgegangen war ein einstimmiger Beschluss des Stadtsenats, die Abberufung der beiden Manager zu verlangen. Hintergrund sind strafrechtliche Vorwürfe rund um einen Stromvertriebsvertrag, der nachträglich rückdatiert worden sein soll. Gegen Smole, Tschurnig und einen leitenden Mitarbeiter lag ja ein Strafantrag wegen des Verdachts auf Beweismittelfälschung vor. Das Gericht hat diesen allerdings zurückgewiesen. Auch der Abschlussbericht der Polizei konnte, wie die „Krone“ berichtete, keinen „Betrug“ feststellen. Der weitere Verlauf des Verfahrens ist damit offen. Die Betroffenen bestreiten die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Aufarbeitung dringend notwendig
Die personellen Konsequenzen sind damit wohl gezogen. Die politische und organisatorische Aufarbeitung steht allerdings erst bevor. Denn die Causa wirft grundlegende Fragen auf: Wer wusste wann von den Vorgängen? Wie konnte es zu den strittigen Vorgängen rund um den Vertrag kommen? Welche Kontrollmechanismen haben versagt? Und wer trägt dafür die politische Verantwortung?
Auch die Rolle der Verantwortlichen im Aufsichtsrat und im Stadtsenat muss transparent beleuchtet werden. Eine lückenlose und unabhängige Aufklärung ist notwendig. ÖVP-Stadtrat Julian Geier fordert deshalb einen „Systemwechsel statt ständig neuer Personaldebatten“.
Bürgermeister Christian Scheider wiederum weist unterdessen vor allem die Kritik der FPÖ zurück und verweist auf den einstimmigen Beschluss. Parteipolitische Schuldzuweisungen würden die Aufarbeitung nicht ersetzen.
Die Abberufung könnte teuer werden
Die Abberufung eines Stadtwerke-Vorstands kostete 2015 insgesamt 718.151 Euro. Der Rechnungshof kritisierte damals die fehlende vorherige Prüfung rechtlicher und finanzieller Risiken. Das Team Kärnten fordert deshalb einen Sondergemeinderat und eine unabhängige juristische Bewertung der aktuellen Entscheidung. Dabei sollen auch mögliche Haftungsfragen für Stadtregierung und Aufsichtsrat geklärt werden.
Im Fall von Smole und Tschurnig soll es jedoch Koppelungsverträge geben, was bedeutet, dass die finaziellen Ansprüche der Vorstände sechs Monate nach Vertragsauflösung enden.
Zusätzlich werden Prüfungen durch Landesaufsicht und Stadtrechnungshof sowie die Offenlegung relevanter Beschlüsse und Rechtsgutachten verlangt. Hintergrund ist, dass der aktuelle Strafantrag gegen die beiden Vorstände vom Gericht zur Überprüfung zurückgeleitet wurde. „Das ist kein Freispruch, wirft aber Fragen zur Grundlage der politischen Entscheidung auf“, heißt es seitens Team Kärnten.
Fest steht: Mit der Abberufung der Vorstände ist ein erster Schritt gesetzt. Die eigentliche Bewährungsprobe für die Stadtpolitik beginnt aber jetzt. Es geht um Transparenz, klare Verantwortlichkeiten und die Frage, wie die Stadtwerke künftig unabhängig, professionell und frei von parteipolitischen Einflussnahmen geführt werden.
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