Der Entscheidung vorausgegangen war ein einstimmiger Beschluss des Stadtsenats, die Abberufung der beiden Manager zu verlangen. Hintergrund sind strafrechtliche Vorwürfe rund um einen Stromvertriebsvertrag, der nachträglich rückdatiert worden sein soll. Gegen Smole, Tschurnig und einen leitenden Mitarbeiter lag ja ein Strafantrag wegen des Verdachts auf Beweismittelfälschung vor. Das Gericht hat diesen allerdings zurückgewiesen. Auch der Abschlussbericht der Polizei konnte, wie die „Krone“ berichtete, keinen „Betrug“ feststellen. Der weitere Verlauf des Verfahrens ist damit offen. Die Betroffenen bestreiten die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.