Es wäre das letzte Kapitel einer geradezu aberwitzigen Geschichte. Der Luxusalpe Krähenberg in Sibratsgfäll droht der Abriss, das Vorarlberger Landesverwaltungsgericht (LVwG) hat einen entsprechenden Bescheid der Gemeinde bestätigt.
Die Alpe Krähenberg ist gewissermaßen ein in Holz gestricktes Mahnmal für grenzenlose Gier, Dreistheit, Freunderlwirtschaft und Behördenversagen. Aus einer ursprünglich bescheidenen Alpe ist im Auftrag des Werbeunternehmers Richard Morscher, der das Gebäude samt Grund anno 2009 gemeinsam mit einem Landwirt erworben hatte, in mehreren Bauetappen zwischen 2012 und 2015 ein ruraler Palast aus Holz inklusive riesigem Schwimmteich geworden. Die Krux an der Sache: eine entsprechende Baugenehmigung gab es dafür nicht, am Ende klaffte zwischen der ursprünglich genehmigten und der letztlich realisierten Fläche eine Lücke von 200 Quadratmetern.
Millionenschwere Immobilie
Lange drückten die Behörden beim „Prachtbau zu Krähenberg“ offenbar beide Augen zu, doch spätestens als das Objekt anno 2022 unter der Bezeichnung „Alpresort Krähenberg“ um eine erkleckliche Millionensumme auf dem Immobilienmarkt platziert worden ist, wurde die Causa zum Politikum. Es folgte ein juristischer Kleinkrieg mit einer Unzahl an Gutachten und Einlassungen sowie ein vernichtender Prüfbericht von Vorarlbergs Landesvolksanwalt Klaus Feurstein.
Prominenter Vorarlberger Unternehmer als neuer Eigentümer
Und zwischendrin gab es auch noch einen Besitzerwechsel. Beim neuen Eigentümer handelt es sich um niemand Geringeren als den millionenschweren Vorarlberger Unternehmer Christian Beer, der mit seinen gesellschaftspolitischen Ansichten wiederholt für Schlagzeilen gesorgt hat, speziell während der Covid-Pandemie. Und dieser versuchte sogleich, mit einem nachträglichen Antrag auf eine Baugenehmigung die Probleme aus der Welt zu schaffen. Ein Unterfangen, das scheiterte: Am 6. Februar dieses Jahres wies der Bürgermeister der Gemeinde Sibratsgfäll, Martin Bereuter, den Bauantrag zurück – es gebe eine massive Überschreitung der Wohnnutzflächen, zudem fehle ein schlüssiges Betriebskonzept in Form einer wirtschaftlich nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung, so die Argumentation. Gleichzeitig verfügte die Baubehörde der Gemeinde den Abbruch des Gebäudes binnen sechs Monaten.
Landesverwaltungsgericht bestätigt Bescheid
Gegen den Bescheid legte wiederum der Eigentümer Beschwerde ein – abermals vergebens. Aufgrund der jüngsten Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts, das der Argumentation der Gemeinde Sibratsgfäll vollumfänglich folgte, beginnt die Uhr nun ticken: Sollten ein Antrag auf aufschiebende Wirkung beim Verwaltungsgerichtshof und eine außerordentliche Revision nicht erfolgreich sein, müsste das Gebäude spätestens bis Mai rückgebaut werden.
Neue Bauanträge eingereicht
Dass am Krähenberg im Frühjahr tatsächlich die Abrissbirnen auffahren, ist allerdings keineswegs in Stein gemeißelt. Wie die „NEUE Vorarlberger Tageszeitung“ unter Berufung auf Bürgermeister Bereuter berichtete, seien zwischenzeitlich zwei neue Bauanträge eingereicht worden. Auf deren Grundlage könnte die Bezirkshauptmannschaft Bregenz eine Vollstreckung des Abbruchbescheides zumindest so lange aussetzen, bis erneut über die Pläne entschieden worden ist.
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