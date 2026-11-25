Prominenter Vorarlberger Unternehmer als neuer Eigentümer

Und zwischendrin gab es auch noch einen Besitzerwechsel. Beim neuen Eigentümer handelt es sich um niemand Geringeren als den millionenschweren Vorarlberger Unternehmer Christian Beer, der mit seinen gesellschaftspolitischen Ansichten wiederholt für Schlagzeilen gesorgt hat, speziell während der Covid-Pandemie. Und dieser versuchte sogleich, mit einem nachträglichen Antrag auf eine Baugenehmigung die Probleme aus der Welt zu schaffen. Ein Unterfangen, das scheiterte: Am 6. Februar dieses Jahres wies der Bürgermeister der Gemeinde Sibratsgfäll, Martin Bereuter, den Bauantrag zurück – es gebe eine massive Überschreitung der Wohnnutzflächen, zudem fehle ein schlüssiges Betriebskonzept in Form einer wirtschaftlich nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung, so die Argumentation. Gleichzeitig verfügte die Baubehörde der Gemeinde den Abbruch des Gebäudes binnen sechs Monaten.