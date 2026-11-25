Seit 20 Jahren laden „Krone“, Bergrettung und Kirche dazu ein, dem vorweihnachtlichen Trubel zu entfliehen. Dass die Adventwanderungen alljährlich auf der Topitza beginnen, verdanken wir einem besonderen Menschen: Christian Koschlak, dem viel zu früh verstorbenen damaligen Bergrettungschef von Bad Eisenkappel.
Nach dem tragischen Bergunglück unseres „Krone“-Bergführers Jürgen Kanzian suchte die „Bergkrone“ nach neuen, auch im Winter erreichbaren Gipfelzielen mit gemütlicher Einkehrmöglichkeit. Bei der Suche brachte Christian die Topitza ins Spiel. Er organisierte den Winterdienst, mobilisierte nach einem Unwetter sogar Freunde, um den von umgestürzten Bäumen versperrten Wanderweg freizuschneiden. Eine Gedenktafel am Gipfelkreuz erinnert heute an Christian. Ihm sind viele wunderschöne Adventsonntage hoch über Südkärnten zu verdanken.
Diesen Sonntag ist es wieder so weit: Start ist um 9 Uhr beim Alpengasthof Riepl am Luschasattel. Um 11 Uhr findet auf dem 1649 Meter hohen Gipfel eine Andacht mit Diözesanbischof Josef Marketz statt.
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