Nach dem tragischen Bergunglück unseres „Krone“-Bergführers Jürgen Kanzian suchte die „Bergkrone“ nach neuen, auch im Winter erreichbaren Gipfelzielen mit gemütlicher Einkehrmöglichkeit. Bei der Suche brachte Christian die Topitza ins Spiel. Er organisierte den Winterdienst, mobilisierte nach einem Unwetter sogar Freunde, um den von umgestürzten Bäumen versperrten Wanderweg freizuschneiden. Eine Gedenktafel am Gipfelkreuz erinnert heute an Christian. Ihm sind viele wunderschöne Adventsonntage hoch über Südkärnten zu verdanken.