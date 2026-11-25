„Das Christkindl bringt bald wieder Neues – warum also nicht vorher Platz schaffen und gleichzeitig Gutes tun?“, fragte sich Laila Stabauer, die Inhaberin des Modegeschäfts StilZone in Gmünd und rief die Aktion „Platz machen fürs Christkindl“ ins Leben. „Gemeinsam mit meinem Lebensgefährten Helmut und meinem Sohn Phil möchte ich Kindern, denen es nicht so gut geht, zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“