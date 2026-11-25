Die Kärntner Unternehmerin Laila Stabauer will mit besonderen Spenden bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude bereiten. Ihr großer Wunsch: Wenn Kindergärten selbstständig ihre Aktion „Platz machen für das Christkindl“ durchführen würden.
„Das Christkindl bringt bald wieder Neues – warum also nicht vorher Platz schaffen und gleichzeitig Gutes tun?“, fragte sich Laila Stabauer, die Inhaberin des Modegeschäfts StilZone in Gmünd und rief die Aktion „Platz machen fürs Christkindl“ ins Leben. „Gemeinsam mit meinem Lebensgefährten Helmut und meinem Sohn Phil möchte ich Kindern, denen es nicht so gut geht, zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“
Besondere Aktion
Und so ruft sie auch heuer kärntenweit Kindergärten dazu auf, Spielzeug sowie Sachspenden wie Windeln, Baby- und Kinderpflegeprodukte, Decken und Beikost zu spenden. „Jedes Kind darf zu Hause gemeinsam mit den Eltern ein Spielzeug aussuchen, das es gerne verschenken möchte. Mein großer Wunsch ist es, wenn alle Kindergärten selbstständig diese Aktion durchführen würden.“
Am 23. Dezember bringt sie die Spenden dann persönlich zu den Mutter-Kind-Wohneinrichtungen in Wernberg und Klagenfurt. Während Stabauer Spielzeuge in Kindergärten gesammelt abholen kommt, können die Geschenke von 7. bis 19. Dezember auch bei ihr im Geschäft in Gmünd abgegeben werden. „Jedes Kind soll nur ein Geschenk abgeben“, freut sie sich. Infos unter: 0664 2197514
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.