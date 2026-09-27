Das große Laufen um den Wörthersee beginnt

Labestationen und Co.

Damit unterwegs niemandem die Energie ausgeht, ist für die Läufer bestens vorgesorgt. Insgesamt 14 Labestationen stehen entlang der Strecke bereit. An acht großen Stationen gibt es Wasser und Powerade, ab Kilometer 15 zusätzlich Obst und ab Kilometer 30 auch salzige Knabbereien. Eine besondere Station wartet in Velden: Dort wird Tchibo Cold Brew Coffee ausgeschenkt. Nach dem Zieleinlauf wartet natürlich ebenfalls Verpflegung.