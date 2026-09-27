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Marathon Premiere

Das große Laufen um den Wörthersee beginnt

Kärnten
27.09.2026 08:00
Fans sowie Läuferinnen und Läufer sind bereit für das große Marathon-Abenteuer am Wörthersee.
Fans sowie Läuferinnen und Läufer sind bereit für das große Marathon-Abenteuer am Wörthersee.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Die Laufschuhe sind geschnürt, die Motivation ist groß: Heute startet der erste offizielle Wörthersee Marathon. 8500 Teilnehmer gehen an den Start. Kärnten freut sich auf ein Top-Sportfest. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos. 

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Heute wird der Wörthersee zur Laufarena! Läuferinnen und Läufer aus 36 Nationen sind bei der Premiere des Wörthersee Marathons dabei. Die Motivation ist spürbar. Schon bei der Startnummernausgabe herrschte beste Stimmung: angeregte Gespräche, letzte Tipps und überall die Vorfreude auf das große Laufabenteuer.

Um 9 Uhr fällt im Strandbad Klagenfurt der Startschuss. Die 42,195 Kilometer führen über das Südufer nach Velden und anschließend übers Nordufer zurück nach Klagenfurt. Der Zieleinlauf ist bis 18 Uhr möglich. Gleichzeitig gehen die Teilnehmer des Halbmarathons „The Wild Beauty – 21K“ und des Powerade Team-Marathons auf die Strecke.

Streckeninfos.
Streckeninfos.(Bild: Wörthersee Marathon )

Labestationen und Co.
Damit unterwegs niemandem die Energie ausgeht, ist für die Läufer bestens vorgesorgt. Insgesamt 14 Labestationen stehen entlang der Strecke bereit. An acht großen Stationen gibt es Wasser und Powerade, ab Kilometer 15 zusätzlich Obst und ab Kilometer 30 auch salzige Knabbereien. Eine besondere Station wartet in Velden: Dort wird Tchibo Cold Brew Coffee ausgeschenkt. Nach dem Zieleinlauf wartet natürlich ebenfalls Verpflegung.

Der Runner’s Beach Club in der Ostbucht ist gerüstet.
Der Runner’s Beach Club in der Ostbucht ist gerüstet.(Bild: Handler Wolfgang)
Maja, Caroline und Adisa vom Organisationsteam teilten fleißig Startnummern aus.
Maja, Caroline und Adisa vom Organisationsteam teilten fleißig Startnummern aus.(Bild: Elena Uberbacher)
Tobias und Papa Christian holten die Startsackerl für die Familien-Staffel.
Tobias und Papa Christian holten die Startsackerl für die Familien-Staffel.(Bild: Elena Uberbacher)

Auch hinter den Kulissen ist der Aufwand enorm. Mehr als 600 Helfer sowie zusätzliches Servicepersonal sind im Einsatz. 1500 Absperrgitter regeln die Strecke. Rettung, Feuerwehr und Polizei können jederzeit helfen. Für die Teilnehmer gibt es außerdem ein besonderes Anreise-Service: Die Startnummer gilt ja als Fahrschein für den ÖBB-Nahverkehr zwischen Villach, Velden, Pörtschach und Klagenfurt.

Straßensperren bis 18 Uhr 
Für Anrainer und Autofahrer heißt es heute allerdings Geduld haben. Entlang der gesamten Strecke kommt es zeitweise zu Straßensperren. Auch Zufahrten zu Häusern und Grundstücken sind während der Sperren nicht möglich, das Queren der Strecke nur eingeschränkt.

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Für die Läufer zählt heute dagegen nur eines: Schuhe schnüren, tief durchatmen und loslaufen. Der Wörthersee Marathon ist da – und Kärnten erlebt seine große Laufpremiere! 

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