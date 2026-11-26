Logistik per Hubschrauber und zu Fuß

Was für Gäste nach purem Idyll klingt, erfordert hinter den Kulissen aber präzise Planung. Die Hütte ist mit dem Auto nicht erreichbar. Selbst eine Fahrt mit dem Quad wäre mit einem enormen Aufwand verbunden. Deshalb setzt der Hüttenwirt auf Hilfe aus der Luft: Zweimal im Sommer und einmal im Winter bringt ein Hubschrauber die großen Vorräte auf den Berg. „Mit einem Flug hat man auf einen Schlag alles oben“, erzählt der Wirt, der mit der „Krone“ zu Fuß zur Goldeckhütte unterwegs ist.