Zwischen Skitourengehern, Hubschrauberflügen und selbstgemachter Hausmannskost: Seit gut zwei Jahren führt der 59-jährige Kötschach-Mauthner Andreas Spivey die generalsanierte Schutzhütte unterhalb des Martennock-Gipfels. Mit der ersten Wintersaison erfüllt sich der Hüttenwirt nun einen lang gehegten Traum.
Wenn einer das Wirteleben auf Hütten mit voller Leidenschaft lebt, dann ist es Andreas Spivey. Der 59-Jährige aus Kötschach-Mauthen betreibt seit gut zwei Jahren die Goldeckhütte, die sich unterhalb des Martennock-Gipfels befindet.
Für Spivey geht heuer ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Denn heuer hat die Einkehr das erste Mal in den Wintermonaten geöffnet. „Eine Hütte zu finden, die man sowohl im Sommer als auch im Winter bewirtschaften kann, war immer mein größter Wunsch“, sagt der erfahrene Wirt, der am 19. Dezember in die Saison startet.
Beliebtes Ziel für Skitourengeher
„In den letzten 20 Jahren haben das Skitourengehen und Schneeschuhwandern enorm zugenommen. Die Leute suchen Ziele abseits der klassischen Pisten, und davon gibt es in Kärnten fast zu wenig“, erklärt Spivey. Die Goldeckhütte sei dafür ein ideales Ausflugsziel – „besonders für Einsteiger oder Tourengeher, die sich im freien Gelände bislang nicht ganz sicher fühlen.“
Was für Gäste nach purem Idyll klingt, erfordert hinter den Kulissen aber präzise Planung. Die Hütte ist mit dem Auto nicht erreichbar. Selbst eine Fahrt mit dem Quad wäre mit einem enormen Aufwand verbunden. Deshalb setzt der Hüttenwirt auf Hilfe aus der Luft: Zweimal im Sommer und einmal im Winter bringt ein Hubschrauber die großen Vorräte auf den Berg. „Mit einem Flug hat man auf einen Schlag alles oben“, erzählt der Wirt, der mit der „Krone“ zu Fuß zur Goldeckhütte unterwegs ist.
Frische Produkte wie Käse, Butter, Obst und Gemüse stammen von heimischen Bauern und werden einmal pro Woche zu Fuß über den Wanderweg, der bei der Goldeckpanoramastraße startet, hinaufgetragen.
Der 59-Jährige, der auch die Comptonhütte am Fuße des Reißkofels betreibt, würde nie tauschen wollen: „Das selbstständige Arbeiten und die Möglichkeit, seine freien Stunden mitten in der wunderschönen Natur zu verbringen, sind für mich unbezahlbar“, freut sich der gelernte Bäcker, der die Goldeckhütte bis Ende März geöffnet haben wird. Einen wichtigen Tipp hat der Hüttenwirt für seine Gäste: „Bei erhöhter Lawinengefahr ist der Abstieg vom Martennock zur Hütte nur über den Schafnock möglich.“
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