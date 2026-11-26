Es lag schon etwas Schnee auf der Fahrbahn, als ein Österreicher am Mittwoch gegen 23:15 Uhr in seinem Mopedauto in Nikolsdorf in Richtung Michelsberg unterwegs war. Auf einer Gemeindestraße geriet der Fahrzeuglenker laut eigenen Aussagen aufgrund des Schnees ins Schleudern. Das Mopedauto kam von der Straße ab und stürzte daraufhin etwa 100 Meter über steiles Waldgelände ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals.