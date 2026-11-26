In den späten Abendstunden ist ein Österreicher mit seinem Mopedauto in Nikolsdorf in Osttirol auf einer Gemeindestraße ins Schleudern geraten und in weiterer Folge etwa 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt.
Es lag schon etwas Schnee auf der Fahrbahn, als ein Österreicher am Mittwoch gegen 23:15 Uhr in seinem Mopedauto in Nikolsdorf in Richtung Michelsberg unterwegs war. Auf einer Gemeindestraße geriet der Fahrzeuglenker laut eigenen Aussagen aufgrund des Schnees ins Schleudern. Das Mopedauto kam von der Straße ab und stürzte daraufhin etwa 100 Meter über steiles Waldgelände ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals.
Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. An dem Mopedauto entstanden erhebliche Schäden, der Österreicher wurde leicht verletzt. Ein Alkoholtest verlief positiv.
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