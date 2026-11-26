Nicht nur auf den Straßen sorgt der Schneefall aktuell für Störungen – auch die Stromversorgung ist vom Chaos betroffen. Etwa 8000 Haushalte waren aufgrund des Schneefalls ohne Stromversorgung. Bereichsleiter von Kärnten Netz Robert Schmaranz zeigt sich jedoch zuversichtlich.
Der Schneefall in Kärnten hält nicht nur etliche Einsatzorganisationen auf Trab, sondern auch die Stromversorger. In den frühen Morgenstunden waren so etwa 8000 Haushalte ohne Strom. Grund dafür waren unter anderem Bäume, die aufgrund des Schnees umgestürzt waren und Stromleitungen beschädigten.
Mittlerweile hat sich die Situation aber etwas entspannt, wie Robert Schmaranz, Bereichsleiter von Kärnten Netz, berichtet: „Aktuell sind noch 2500 Kärntner Haushalte ohne Strom. Sämtliche Monteurinnen und Monteure sind gerade im Land unterwegs und versuchen, die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen.“
Besonders der Raum St. Veit sei derzeit am schwersten von den Ausfällen betroffen. „Es ist zurzeit nicht möglich, akkurat abzuschätzen, bis wann die Arbeiten dauern werden. Aufgrund von Straßensperren sind nicht alle Störungsfälle zugänglich“, sagt Schmaranz.
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