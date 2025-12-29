Anschlag mit Hakenkreuz, weil Chef ein Syrer ist?

84-Jährige auf Schutzweg von einem Auto erfasst
Ein Hakenkreuz, Brandlegung an mehreren Stellen und ein Unternehmer, der vor dem Nichts steht: In den frühen Morgenstunden ging ein Kfz-Betrieb in Regau (Oberösterreich) in Flammen auf. Der 23-jährige Besitzer Yousef K. ist fassungslos. Die Ermittler prüfen nun, ob hinter dem Anschlag ein rechtsextremes Motiv steckt.
„Ich hab’ eigentlich mit allem gerechnet, was passieren kann, wenn ich die Werkstatt ab Jänner von meinem Bruder übernehme. Zum Beispiel, dass ein Auto von der Hebebühne rutschen könnte. Aber so was? Ich pack’ das gar nicht!“ Der gebürtige Syrer Yousef K. (23) aus Gmunden ist immer noch völlig platt, als er Montagvormittag mit der „Krone“ spricht: „Ich bin um vier Uhr früh angerufen worden.“
