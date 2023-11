„Mach ich nicht“ - das steht im Pilnacek-Protokoll

Die Tonbandaufzeichnung des Gesprächs mit Christian Pilnacek stammt vom 28. Juli und liegt neben der „Krone“ auch dem ORF und dem „Standard“ vor. Das Treffen in einem Wiener Innenstadtlokal dauerte von 20:16 bis 23:00 Uhr. In dem Gespräch behauptet Pilnacek, Interventionen der ÖVP in laufende Ermittlungen abgewehrt zu haben.