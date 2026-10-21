Pilnacek-U-Ausschuss: Das sagt Kanzler Stocker

U-Ausschuss um drei Monate verlängert

Bereits am Vormittag hatte die FPÖ indes mitgeteilt, den Untersuchungsausschuss um drei Monate zu verlängern. Begründet wurde dies unter anderem mit den jüngsten prominenten Absagen von Auskunftspersonen. Man folge „dem pädagogischen Grundsatz: Unerwünschtes Verhalten darf nicht zum Erfolg führen“, sagte FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker bei der Pressekonferenz vor der ÖVP-Parteizentrale in Wien unter dem Motto „Die Aufklärung steht vor der Tür“. Er kritisierte das Fernbleiben von Ex-Kanzler Karl Nehammer und Salzburgs ÖVP-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), die als Auskunftspersonen geladen waren, sich aber entschuldigen ließen.