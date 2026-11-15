Kanaren: „Trauriger Rekord“ bei Migrantenankünften

Eine der gefährlichsten Routen nach Europa

Die Kanarenroute zählt zu den gefährlichsten Migrationswegen nach Europa. Nach Angaben der renommierten, in Afrika gut vernetzten spanischen Hilfsorganisation „Caminando Fronteras“ kamen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mindestens 635 Menschen bei dem Versuch ums Leben, die Inselgruppe rund 100 Kilometer vor der Nordwestküste Afrikas zu erreichen. Den starken Anstieg der vergangenen Wochen führen spanische Medien auf die Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Krise im Senegal zurück.