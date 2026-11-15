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Ansturm dauert an

Kanaren: „Trauriger Rekord“ bei Migrantenankünften

Ausland
15.11.2026 22:20
Der Migrantenzustrom hält bereits seit Wochen an.
Der Migrantenzustrom hält bereits seit Wochen an.(Bild: EPA/GELMERT FINOL)
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Von krone.at

Mehr als 1500 Migranten sind am Wochenende innerhalb von 24 Stunden auf den Kanarischen Inseln angekommen. Unter den Neuankömmlingen waren am Samstag mindestens 120 Minderjährige, berichtete der spanische TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Behörden und sprach von einem „traurigen Rekord“.

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Die Migranten stammen vor allem aus Senegal, Gambia, Mauretanien und Guinea. Die Überfahrt über den Atlantik kann – wenn alles gut geht – bis zu einer Woche dauern. Die bisherige Tageshöchstzahl der Kanaren lag bei 1461 geretteten Menschen. Sie war am 7. November 2020 verzeichnet worden. Damals konzentrierten sich die Ankünfte auf Gran Canaria.

Eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes versorgt ein Migrantenmädchen nach seiner Ankunft auf der ...
Eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes versorgt ein Migrantenmädchen nach seiner Ankunft auf der Insel El Hierro.(Bild: EPA/GELMERT FINOL)

Derzeit ist die Lage vor allem auf El Hierro, einer Insel mit nur gut 12.000 Einwohnern, besonders angespannt. Der Migrantenzustrom hält dort bereits seit Wochen an. Seit Monatsanfang hatte El Hierro mehr als 9000 Migranten in 91 Booten empfangen. Die spanische Regierung hatte deshalb für die Kanaren bereits einen migrationspolitischen Notstand ausgerufen.

Kanaren-Präsident fordert von Madrid sofortige Hilfe
Der Präsident der Kanaren, Fernando Clavijo, forderte am Sonntag eine sofortige Umsetzung der mit Madrid vereinbarten Hilfszusagen. Dazu gehören zusätzliche Unterbringungsplätze, eine bessere medizinische Versorgung und schnellere Verlegungen von Migranten auf andere Inseln und das spanische Festland.

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Eine der gefährlichsten Routen nach Europa
Die Kanarenroute zählt zu den gefährlichsten Migrationswegen nach Europa. Nach Angaben der renommierten, in Afrika gut vernetzten spanischen Hilfsorganisation „Caminando Fronteras“ kamen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mindestens 635 Menschen bei dem Versuch ums Leben, die Inselgruppe rund 100 Kilometer vor der Nordwestküste Afrikas zu erreichen. Den starken Anstieg der vergangenen Wochen führen spanische Medien auf die Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Krise im Senegal zurück.

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