Spanien Migrationskrise droht: Kanaren am Limit

Laut spanischer Regierung kehrten innerhalb von 72 Stunden mehr als 60.000 Menschen nach Marokko zurück. Wegen der Migrationskrise führte Italien vorübergehend Grenzkontrollen zu Spanien ein. Auch Frankreich verschärfte die Kontrollen an seinen Grenzen. Die Vorfälle rund um die Exklave führten auch zu politischen Spannungen zwischen Spanien und Marokko. Wie der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez erklärte, gab es aber keine stichhaltigen Beweise, dass Marokko hinter dem Massenansturm stand.