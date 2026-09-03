Migranten-Tragödie vor Kanaren: Dutzende Tote

Überfahrt endet oft tödlich

Über dieses Netzwerk sowie durch direkten Kontakt mit Familien der Migranten erfährt die spanische NGO oft zeitnah, wann, wo und mit wie vielen Personen ein Boot in Richtung der Kanarischen Inseln ablegt. Oft erreichen die Organisation Notrufe von Booten oder von Angehörigen. Caminando Fronteras alarmiert dann die staatlichen Seenotrettungsdienste.