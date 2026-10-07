Ambros: Kein Kontakt zu seinen jüngeren Kindern

Doch auf die glücklichen Jahre folgte eine schwere persönliche Krise. Ambros kämpfte gegen eine Krebserkrankung und litt unter massiven Rückenproblemen, die sich nach einer Operation zunächst sogar verschlimmerten. Gleichzeitig zerbrach die Beziehung zu Reger, wodurch auch der Kontakt zu den gemeinsamen Kindern zunehmend schwieriger wurde. Erst eine zweite Operation brachte die erhoffte Linderung der Schmerzen.