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Traurige Beichte

Ambros: Kein Kontakt zu seinen jüngeren Kindern

Adabei Österreich
07.10.2026 10:49
Familiendrama: Wolfgang Ambros vermisst seine Zwillinge! Seit Jahren hat er keinen Kontakt mehr ...
Familiendrama: Wolfgang Ambros vermisst seine Zwillinge! Seit Jahren hat er keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern.(Bild: APA-Images / Starpix)
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Von krone.at

Es ist eine zu Herzen gehende, traurige Beichte eines der größten Austro-Pop-Genies: Wolfgang Ambros hat seit Jahren keinen Kontakt zu seinen jüngeren Kindern.

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Nachdem die Mutter mit den inzwischen 16-jährigen Zwillingen ausgezogen war, sei es schwieriger geworden, Kontakt zu halten, sagte der 74-Jährige der deutschen Illustrierten „Bunte“.

Kinder würden „mit offenen Armen empfangen“ werden
Schließlich sei die Verbindung ganz abgebrochen. Der Musiker erzählte der Illustrierten, er habe mit Briefen und Geschenken zu Geburtstagen und Weihnachten den Kontakt aufrechtzuerhalten versucht. Das sei nicht gelungen.

„Ich habe gelernt, mit der Situation zu leben“, sagte der Austropop-Star. Vor Kurzem habe er erfahren, dass sein Sohn ihn gerne sehen würde. „Wenn er eines Tages vor meiner Tür steht und mich besuchen möchte, wird er mit offenen Armen empfangen werden.“

Sollte der Sohn von Wolfgang Ambros vor der Tür stehen, „wird er mit offenen Armen empfangen.“
Sollte der Sohn von Wolfgang Ambros vor der Tür stehen, „wird er mit offenen Armen empfangen.“(Bild: Alexander Tuma)

Zwei Hochzeiten, drei Kinder
1982 heiratete Wolfgang Ambros seine langjährige Partnerin Margit. Nur einen Monat später kam Sohn Matthias zur Welt. Mehr als zwei Jahrzehnte gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, ehe die Ehe 2004 geschieden wurde.

Ein neues Familienglück fand der Austropop-Star an der Seite von Anne Reger: Im Mai 2010 wurden die beiden Eltern von Zwillingen.

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Doch auf die glücklichen Jahre folgte eine schwere persönliche Krise. Ambros kämpfte gegen eine Krebserkrankung und litt unter massiven Rückenproblemen, die sich nach einer Operation zunächst sogar verschlimmerten. Gleichzeitig zerbrach die Beziehung zu Reger, wodurch auch der Kontakt zu den gemeinsamen Kindern zunehmend schwieriger wurde. Erst eine zweite Operation brachte die erhoffte Linderung der Schmerzen.

Wolfgang Ambros und seine Frau Uta Schäfauer
Wolfgang Ambros und seine Frau Uta Schäfauer(Bild: Alexander Tuma)

Obwohl Ambros seitdem auf Gehstöcke angewiesen ist, gewann er neuen Lebensmut. Mit Uta Schäfauer trat 2014 eine neue Frau in sein Leben, die ihm in schweren Zeiten Halt gab. Im Februar 2017 krönte das Paar seine Liebe schließlich mit einer Hochzeit in Tirol.

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