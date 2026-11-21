Prominente Namen, edle Tropfen und ein riesiges Herz: Bei der Weintaufe in Höbenbach sorgten Wolfgang Ambros, Gery Seidl und Christian Kolonovits für musikalische Sternstunden.
Ein herrliches Stelldichein gab es bei der Weintaufe bei Josef Dockner in Höbenbach: Austropop-Ikone Wolfgang Ambros, Kabarettist Gery Seidl und Star-Komponist Christian Kolonovits standen in diesem Rahmen gemeinsam auf der Bühne! Die Segnung des Tröpferls nahm Abt Patrick Schöder vom Stift Göttweig vor.
120 Gäste öffneten dann ihre Herzen für das Kinderhilfsprojekt „Lichtblickhof“. Um schnell zu helfen, ging die Familie Dockner in Vorleistung und überreichte dem „Lichtblickhof“ einen symbolischen Scheck in Höhe von 60.000 Euro – noch können Weinliebhaber durch den Erwerb von Magnum-Boxen mitspenden.
Auch in Krems gut eingeschenkt
Auch in der Dominikanerkirche in Krems wurde der Wein gefeiert: Unter dem Motto „Kremstal calling“ stellte man bei der Landesweintaufe den Grünen Veltliner der Weinbauschule Krems vor. Mit dabei waren Schauspieler und Pate Markus Freistätter, Propst Petrus Stockinger (Herzogenburg), Landesvize Stephan Pernkopf und Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann. Im Anschluss wurde erstmals ein Clubbing gefeiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.