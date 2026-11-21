Auch in Krems gut eingeschenkt

Auch in der Dominikanerkirche in Krems wurde der Wein gefeiert: Unter dem Motto „Kremstal calling“ stellte man bei der Landesweintaufe den Grünen Veltliner der Weinbauschule Krems vor. Mit dabei waren Schauspieler und Pate Markus Freistätter, Propst Petrus Stockinger (Herzogenburg), Landesvize Stephan Pernkopf und Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann. Im Anschluss wurde erstmals ein Clubbing gefeiert.