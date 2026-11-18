Demokraten werden mindestens 257 Sitze haben

Noch sind nicht alle Mandate geklärt, aber es steht bereits fest, dass die Demokraten künftig auf mindestens 257 Sitze im Repräsentantenhaus kommen. Für seine Wahl benötigt Jeffries mindestens 218 Stimmen. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses steht in der Nachfolgeregelung für das Präsidentenamt an zweiter Stelle.