Erstmals in der amerikanischen Geschichte soll ein afroamerikanischer Politiker im US-Kongress den Vorsitz des Repräsentantenhauses übernehmen. Die Demokraten nominierten den Abgeordneten Hakeem Jeffries am Mittwoch in einer nicht öffentlichen Sitzung für den Posten.
Die formelle Abstimmung findet Anfang Jänner statt, wenn der neue Kongress seine Arbeit aufnimmt. Die Wahl von Jeffries gilt trotz einiger Vorbehalte aus dem linken Parteiflügel als so gut wie sicher.
Situation könnte für Trump ungemütlich werden
Am 3. November eroberten die Demokraten bei den Zwischenwahlen die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Der 56-Jährige wäre dann einer der mächtigsten Gegenspieler des republikanischen Präsidenten Donald Trump. Der ab nächstem Jahr demokratisch geführte Kongress dürfte Trump das Regieren bis zur Präsidentschaftswahl 2028 erheblich erschweren.
Demokraten werden mindestens 257 Sitze haben
Noch sind nicht alle Mandate geklärt, aber es steht bereits fest, dass die Demokraten künftig auf mindestens 257 Sitze im Repräsentantenhaus kommen. Für seine Wahl benötigt Jeffries mindestens 218 Stimmen. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses steht in der Nachfolgeregelung für das Präsidentenamt an zweiter Stelle.
Sollte also der amtierende Präsident vorzeitig ausscheiden, käme zunächst der Vizepräsident zum Zug. Danach würde der Speaker of the House folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.