Garcia: „Das ist erst der Anfang“

Die Demokraten in dem Ausschuss kämpften dafür, Selbstbereicherungspraktiken, Fehlverhalten und Machtmissbrauch der Trump-Regierung ein Ende zu setzen, teilte Garcia in einem Statement mit. „Diese Untersuchungen werden die Grundlage für Gesetze schaffen, die allen US-Amerikanerinnen und -Amerikanern helfen. Das ist erst der Anfang“, betonte Garcia. Bereits kurz nach dem Wahlerfolg der Demokraten sorgte er für Aufsehen, weil er an die Adresse der Republikaner sagte, sie sollten sich Anwälte besorgen.